بالصور: اليسا الأجمل بمجوهرات لازوردي

تبحث دور المجوهرات الكبيرة عن النجمة ذات الإطلالات المميزة لتكون الوجه الإعلاني لمجوهراتهم، ومنذ أن وقع اختار دار لازوردي للمجوهرات على النجمة اليسا شاهدناها متألقةً بأجمل العقود والمجوهرات الجذابة، وقد عرفت دائمًا كيف تبرز مجوهراتها في إطار ناعم وبسيط من الإطلالات الكلاسيكية.

جمعنا في الصور أعلاه باقةً متنوعةً من إطلالات أليسا بـ مجوهرات لازوردي التي تنوعت بين الذهب الأصفر بتصاميم بارزة وتفاصيل جذابة، كإطلالتها بالقميص الوردي الناعم الذي ارتدت معه عقدًا ناعمًا بتصميم بسيط، والفستان الأبيض البسيط الذي ارتدته لتعرض عقدًا ذهبيًّا جميل مع خاتم وأسورة مميزين، ولا يمكن أن ننسى التصميم الجميل الذي ارتدته مع فستانها الوردي الجذاب.

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بينما لفتت أليسا الأنظار بمجوهرات لازوردي الماسية في العديد من المناسبات، وقد عرضت عدداً من التصاميم الماسية الأنيقة هذا العام كطقم ماسي جذاب بعقد مكون من 3 طبقات زادته بريقًا وأناقةً.

كانت أليسا الخيار الأمثل لدار مجوهرات لازوردي على مدى السنوات الماضية، ففي كل ظهور لها نراها متألقةً بإطلالة جذابة تكملها بأجمل المجوهرات، شاهدي كيف عرضت مجوهرات لازوردي، وأخبرينا إن كنت تشاركينا الرأي.

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