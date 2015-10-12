7 ملاحظات من سجى اليوسف على أزياء ستريت ستايل

كانت خبيرة الموضة والمصممة السعودية سجى اليوسف من حضور ومتابعي أسابيع الموضة العالمي التي أقيمت مؤخرًا، وقد شهدت أجمل العروض والتصاميم للموسم المقبل كما سجلت ملاحظاتها لأبرز الاتجاهات التي كانت حاضرةً في إطلالات ستريت ستايل، وشاركتنا بملاحظاتها متبوعةً بصور التقطتها شخصيًّا من شوارع مدن الموضة، اكتشفي ملاحظاتها الشخصية في السطور التالية لتستوحي منها ما يناسب إطلالتك لخريف وشتاء 2016.

- الفرو من أبرز الاتجاهات لهذا الموسم وقد شاهدت هذا الشيء واضحًا في إطلالات ستريت ستايل، لم يقتصر ظهوره على الملابس بل تعداها ليظهر في الحقائب والشالات، بالإضافة للأحذية ذات التصاميم الجريئة .

- المعطف الطويل كان حاضرًا بقوة في إطلالات ستريت ستايل كذلك، شاهدته في إطلالات جميلة مع فساتين بنفس الطول أو مع البنطلونات الواسعة ليعطي مظهراً مريحًا وجذابًا.

كوني الأكثر جاذبية مع اللون الأحمر هذا الشتاء!- حضرت الطبعات الكلاسيكية في إطلالات هذا الموسم كالطبعات المنقطة والمخططة وطبعة المربعات كذلك، كما شاهدت حضورًا بارزًا للرسومات والطبعات العصرية Graphic Art في أزياء ستريت ستايل.

- عادت موضة السبعينات بالإضافة لستايل الجرانج المستوحى من موضة الثمانيات في أزياء هذا الموسم، وظهرت في تنسيقات جذابة مناسبة لهذا العصر .

- لم يعد الكعب العالي من اهتمامات فتيات الموضة فقد حضرت الأحذية الرياضية بشكل كبير في إطلالات ستريت ستايل الجذابة .

- حضرت الخامات الشتوية بشكل مبكر هذه المرة فقد شاهدت العديد من الأزياء المصنوعة من الجلد والصوف والكشمير والشاموا .

- بالنسبة للإكسسوارات فقد اختلفت تصاميم الحقائب لتأتي بأشكال غريبة وملفتة، وغالبًا ما كانت محط الأنظار في العديد من الإطلالات بتصاميمها، أما النظارات فكانت حاضرةً بتصميم كات آي الرائع.

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