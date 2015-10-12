أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

دار "فان كليف أند آربلز" تفتتح بوتيكها الجديد في الكويت

Google+ Print
دار "فان كليف أند آربلز" تفتتح بوتيكها الجديد في الكويت دار "فان كليف أند آربلز" تفتتح بوتيكها الجديد في الكويت

الإثنين 12-10-2015 14:38

افتتحت دار "فان كليف أند آربلز" Van Cleef&Arpels بوتيكها الثاني في الكويت، في مجمع الأفنيوز. حيث يقع البوتيك الجديد في منطقة "بريستيج". وكان حفل الافتتاح قد أقيم بحضور كل من السيد "جاي شاتيون"، رئيس "فان كليف أند آربلز" Van Cleef&Arpels في أوروبا وروسيا والشرق الأوسط، والسيد "أليساندرو مافي"، العضو المنتدب الجديد لدار "فان كليف أند آربلز" Van Cleef&Arpels في الشرق الأوسط والهند.

وقد حظي الضيوف أصدقاء الدار بترحيبٍ حار، حيث جالوا في رحاب المكان لاستكشاف ديكوراته الأشبه بالأحلام، والتي تستعيد معالم الطبيعة الساحرة التي تذكّر بالعديد من ابتكارات "فان كليف أند آربلز" Van Cleef&Arpels. إذ بدت الواجهة التقليدية للمتجر أشبه بصالون فرنسي خاص مستوحى من فترة الفن الجديد “آرت نوفو”، محاطةً بطيف من الألوان الناعمة، في مجموعةٍ رائعة من الحرير والمخمل. مساحة رحبة ومشرقة، هيأت المكان الأجمل لعرض مجموعات المجوهرات الراقية الأشهر في العالم.
يحتوي البوتيك الجديد على صالات خاصة أنيقة وفاخرة للاستراحة، زودت بشكل حصري بأرائك مريحة، وزينت بوسائد من المخمل، للترحيب بالزبائن ومنحهم تجربة مميزة ومبتكرة.

جدير بالذكر أن الدار تكشف النقاب في كل موسم عن إبداعات رائعة، لتبث البهجة والدهشة في آن معاً. حيث يعرض البوتيك كل مجموعات الدار الابداعية بما فيها مجموعة ألهامبرا®Alhambra ®، ومجموعة برليه® Perlée ® ومجموعة خواتم بني الأصابع، فضلاً عن مجوهرات راقية مخصصة بنقشات الدار المفضلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي