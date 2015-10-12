دار "فان كليف أند آربلز" تفتتح بوتيكها الجديد في الكويت

افتتحت دار "فان كليف أند آربلز" Van Cleef&Arpels بوتيكها الثاني في الكويت، في مجمع الأفنيوز. حيث يقع البوتيك الجديد في منطقة "بريستيج". وكان حفل الافتتاح قد أقيم بحضور كل من السيد "جاي شاتيون"، رئيس "فان كليف أند آربلز" Van Cleef&Arpels في أوروبا وروسيا والشرق الأوسط، والسيد "أليساندرو مافي"، العضو المنتدب الجديد لدار "فان كليف أند آربلز" Van Cleef&Arpels في الشرق الأوسط والهند.

وقد حظي الضيوف أصدقاء الدار بترحيبٍ حار، حيث جالوا في رحاب المكان لاستكشاف ديكوراته الأشبه بالأحلام، والتي تستعيد معالم الطبيعة الساحرة التي تذكّر بالعديد من ابتكارات "فان كليف أند آربلز" Van Cleef&Arpels. إذ بدت الواجهة التقليدية للمتجر أشبه بصالون فرنسي خاص مستوحى من فترة الفن الجديد “آرت نوفو”، محاطةً بطيف من الألوان الناعمة، في مجموعةٍ رائعة من الحرير والمخمل. مساحة رحبة ومشرقة، هيأت المكان الأجمل لعرض مجموعات المجوهرات الراقية الأشهر في العالم.

يحتوي البوتيك الجديد على صالات خاصة أنيقة وفاخرة للاستراحة، زودت بشكل حصري بأرائك مريحة، وزينت بوسائد من المخمل، للترحيب بالزبائن ومنحهم تجربة مميزة ومبتكرة.

جدير بالذكر أن الدار تكشف النقاب في كل موسم عن إبداعات رائعة، لتبث البهجة والدهشة في آن معاً. حيث يعرض البوتيك كل مجموعات الدار الابداعية بما فيها مجموعة ألهامبرا®Alhambra ®، ومجموعة برليه® Perlée ® ومجموعة خواتم بني الأصابع، فضلاً عن مجوهرات راقية مخصصة بنقشات الدار المفضلة.