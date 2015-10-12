«أوباما» يستبعد وصول «ترامب» إلى البيت الأبيض

استبعد الرئيس الأميركي باراك أوباما، أن يصل المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، قائلا إنه شخصية نموذجية لتلفزيون الواقع.

ووفق ما نقلت رويترز عن مقابلة تلفزيونية مع محطة سي بي إس”، رأى أوباما أن ترامب يحرص بشدة على الظهور الإعلامي، دون أن ينتبه إلى أنه يظهر في وقت لا يحدد فيه الحزب الجمهوري ما يؤيده وما يعارضه..

في غضون ذلك، تظهر استطلاعات الرأي تقدما لترامب في طريقه إلى الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية الأميركية، المقررة في نوفمبر 2016.

وكان ترامب قد أثار جدلا بتصريحاته المناوئة للهجرة، حين وعد ببناء جدار على الحدود الأميركية المكسيكية، في حال نجح في الانتخابات، فضلا عن ترحيل حوالي 11 مليون مهاجر غير شرعي يقيمون في الولايات المتحدة.

ولدى سؤاله حول ما إذا كان ترامب سيخرج من سباق الانتخابات الرئاسية، أجاب بأنه يترك الإجابة للخبراء، لكنه لا يعتقد أنه سيصبح رئيسا للولايات المتحدة.

وكالات