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الهجان يبحث إنشاء مركز لعلاج أمراض الرمد بالتعاون مع المؤسسة المصرية للزكاة

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الهجان يبحث إنشاء مركز لعلاج أمراض الرمد بالتعاون مع المؤسسة المصرية للزكاة الهجان يبحث إنشاء مركز لعلاج أمراض الرمد بالتعاون مع المؤسسة المصرية للزكاة

الهجان خلال اجتماعه مع المؤسسة المصرية للزكاه

عقد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع المهندس هشام محمد عبدالرحمن المدير التنفيذى للمؤسسة المصرية للزكاه والدكتور عبدالله لبيب الجندي مدير المشروعات بالمؤسسة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ناقش خلاله خطط المؤسسة لإنشاء مركز لعلاج أمراض الرمد وتدريب طلاب التعليم الفني و إقامة مشروعات صغيرة للأسر الفقيرة.

وأوضح الهجان أن المؤسسة بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية المعنية بالعمل فى مجال تنمية المجتمع سوف تقوم بإنشاء مركز طبي لعلاج أمراض الرمد بالمجان، كما سيتم تدريب المتسربين من التعليم على مهنة التمريض ومنحهم شهادة معتمدة للعمل كمساعد ممرض بالإضافة إلى أنها تشارك في عقد دورات تدريبية لطلاب التعليم الفني في مجال التشييد والبناء ومنحهم شهادات معتمدة تتيح لهم العمل بالشركات.
> و كما أضاف أن المؤسسة تساعد الأسر الفقيرة في إقامة مشروعات صغيرة تضمن لهم دخل ثابت.

وأشاد المحافظ بالدور التنموي والأعمال الخيرية التي تقوم بها الجمعيات الأهلية على أرض المحافظة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، مما يجسد معاني التكافل الاجتماعي والعمل الخيري والخدمي.

 

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