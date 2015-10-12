أوغلو : «داعش» هو المشتبه به الأول وراء هجوم أنقرة

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو بأن تنظيم “داعش” هو المشتبه به الأول وراء اعتداء أنقرة. كما لفت أوغلو إلى أن الهجوم نفذه انتحاريان، والتحقيقات تركز على “داعش”.

و أعلن أوغلو من قبل، الحداد لمدة 3 أيام في البلاد، مشيرًا إلى أن مقاتلي “داعش” وحزب العمال الكردستاني وحزب التحرر الشعبي الثوري، ضمن المشتبه بهم في الهجوم الدامي المزدوج، بحسب ما أفاده موقع ” سبوتنيك”.

وقال وزير الداخلية التركي سلامي ألتينوك، إن بلاده تتخذ مزيدًا من الاجراءات الاحتياطية بعد أن استخلصت دروسًا من الهجوم الذي شهدته أنقرة، يوم السبت، وكان الأسوأ من نوعه في تاريخ البلاد.