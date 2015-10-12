بالصور.. الاحتلال يفرق مسيرة لمحامىّ فلسطين فى رام الله بـ"قنابل الغاز"

هاجمت قوات الاحتلال الاسرائيلية مسيرة لمحامين فلسطينيين فى مدينة رام الله بالضفة الغربية اليوم الاثنين، وأطلقت عليهم وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع.

واحتشد عشرات المحامين، وخرجوا فى مسيرة بمدينة رام الله، دعت إليها نقابتهم، لتنديد بالتصعيد الإسرائيلى فى القدس ومختلف مناطق الضفة الغربية، وللتأكيد على تضامنهم من نضال الفلسطينيين فى انتفاضتهم الثالثة، بعد استشهاد ما يقرب من 30 منذ احتدام المواجهات بداية الشهر الجارى.



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قوات الاحتلال الإسرائيلية تطلق القنابل المسيلة للدموع فى اتجاه المسيرة



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دعت نقابة المحامين لتلك المسيرة تضامنا مع المحتجين فى باحة المسجد الأقصى



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شهدت المواجهات استشهاد ما يقرب من 30 فلسطينياً حتى الآن



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عشرات المحامين يفرون من قنابل الغاز