أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سفير الكويت خلال لقائه الإمام الأكبر: نقدر دور الأزهر فى ترسيخ السلام المجتمعى

Google+ Print
سفير الكويت خلال لقائه الإمام الأكبر: نقدر دور الأزهر فى ترسيخ السلام المجتمعى سفير الكويت خلال لقائه الإمام الأكبر: نقدر دور الأزهر فى ترسيخ السلام المجتمعى
استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، السفير سالم غصاب الزمانان، سفير دولة الكويت لدى القاهرة، لدعم العلاقات بين الأزهر الشريف والكويت.

وأكد الإمام الأكبر عمق العلاقات التاريخية بين الأزهر ودولة الكويت الشقيقة، مشيدًا بالمواقف الإنسانية لصاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت، وجهوده فى دعم الأشقاء العرب، دوره فى الحفاظ على وحدة واستقرار الأمة.

من جانبه، أعرب السفير الكويتى عن تقدير دولة الكويت قيادةً وحكومةً وشعبًا لدور الأزهر البارز فى ترسيخ السلام المجتمعى، وجهوده فى مواجهة أصحاب الأفكار الضالة والمنحرفة لتجفيف منابع الإرهاب، مؤكدًا أن الأزهر الشريف بمنهجه الوسطى هو حصن الأمة ضد التطرف.

وأشاد السفير بجولات الإمام الأكبر الأوروبية وببيان مجلس حكماء المسلمين الذى ندد بالانتهاكات الصهيونية بحق المسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى لقاءات فضيلته المتعددة مع مختلف الوفود العربية والدولية لشرح وجهة نظر الأزهر إزاء الأحداث الإقليمية والعالمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365