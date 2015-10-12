سفير الكويت خلال لقائه الإمام الأكبر: نقدر دور الأزهر فى ترسيخ السلام المجتمعى

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، السفير سالم غصاب الزمانان، سفير دولة الكويت لدى القاهرة، لدعم العلاقات بين الأزهر الشريف والكويت.

وأكد الإمام الأكبر عمق العلاقات التاريخية بين الأزهر ودولة الكويت الشقيقة، مشيدًا بالمواقف الإنسانية لصاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت، وجهوده فى دعم الأشقاء العرب، دوره فى الحفاظ على وحدة واستقرار الأمة.

من جانبه، أعرب السفير الكويتى عن تقدير دولة الكويت قيادةً وحكومةً وشعبًا لدور الأزهر البارز فى ترسيخ السلام المجتمعى، وجهوده فى مواجهة أصحاب الأفكار الضالة والمنحرفة لتجفيف منابع الإرهاب، مؤكدًا أن الأزهر الشريف بمنهجه الوسطى هو حصن الأمة ضد التطرف.

وأشاد السفير بجولات الإمام الأكبر الأوروبية وببيان مجلس حكماء المسلمين الذى ندد بالانتهاكات الصهيونية بحق المسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى لقاءات فضيلته المتعددة مع مختلف الوفود العربية والدولية لشرح وجهة نظر الأزهر إزاء الأحداث الإقليمية والعالمية.