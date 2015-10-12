بيت الزكاة: 150 مليون جنيه لتركيب وصلات المياه وعلاج فيروس سى

أكد الدكتور ناصر فؤاد، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، أنه لا توجد ميزانية محددة لتركيب وصلات المياه المنزلية للقرى الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن مبلغ الـ50 مليون جنيه مرحلة أولى فقط.

وأضاف "فؤاد"، خلال توقيعه بروتوكولًا مع رئيس الشركة القابضة، أن صندوق بيت المال حريص على التعاون مع الشركة القابضة لأنها تسعى لخدمة المواطن، خاصة المواطن الفقير.

وأشار "فؤاد" إلى أن الصندوق رصد 100 مليون جنيه لشراء علاج فيروس سى، لافتًا إلى أن الصندوق يقوم مقام المواطن الفقير، بحيث يقوم بشراء العلاج فقط وتركيب الوصلات المنزلية للأسر الفقيرة.

وحول إمكانية دفع الصندوق مقدمات حجز شقق محدودى الدخل والأولى بالرعاية وإقامة مساكن لهم، قال إنه جار دراسة هذا الموضوع والصندوق ليس لديه مانع لمساعدة المواطنين، مؤكدًا أن مبلغ الـ50 مليون جنيه مبالغ مصرية خالصة، ولكن بالنسبة لمسألة الوحدات السكنية فهى ستكون أموالًا غير مصرية أو تبرعات من الخارج.

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