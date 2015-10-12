أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بيت الزكاة: 150 مليون جنيه لتركيب وصلات المياه وعلاج فيروس سى

Google+ Print
بيت الزكاة: 150 مليون جنيه لتركيب وصلات المياه وعلاج فيروس سى بيت الزكاة: 150 مليون جنيه لتركيب وصلات المياه وعلاج فيروس سى
أكد الدكتور ناصر فؤاد، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، أنه لا توجد ميزانية محددة لتركيب وصلات المياه المنزلية للقرى الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن مبلغ الـ50 مليون جنيه مرحلة أولى فقط.

وأضاف "فؤاد"، خلال توقيعه بروتوكولًا مع رئيس الشركة القابضة، أن صندوق بيت المال حريص على التعاون مع الشركة القابضة لأنها تسعى لخدمة المواطن، خاصة المواطن الفقير.

وأشار "فؤاد" إلى أن الصندوق رصد 100 مليون جنيه لشراء علاج فيروس سى، لافتًا إلى أن الصندوق يقوم مقام المواطن الفقير، بحيث يقوم بشراء العلاج فقط وتركيب الوصلات المنزلية للأسر الفقيرة.

وحول إمكانية دفع الصندوق مقدمات حجز شقق محدودى الدخل والأولى بالرعاية وإقامة مساكن لهم، قال إنه جار دراسة هذا الموضوع والصندوق ليس لديه مانع لمساعدة المواطنين، مؤكدًا أن مبلغ الـ50 مليون جنيه مبالغ مصرية خالصة، ولكن بالنسبة لمسألة الوحدات السكنية فهى ستكون أموالًا غير مصرية أو تبرعات من الخارج.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365