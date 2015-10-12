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بالصور.. «الهلالى» يكشف لروؤساء تحرير الصحف الملفات الشائكة في التعليم

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بالصور.. «الهلالى» يكشف لروؤساء تحرير الصحف الملفات الشائكة في التعليم بالصور.. «الهلالى» يكشف لروؤساء تحرير الصحف الملفات الشائكة في التعليم

ألتقى الدكتور الهلالى الشريبينى وزير التربية والتعليم  اليوم الأثنين مجموعة رؤساء التحرير والكتاب الصحفيين،وناقش معهم الملفات الشائكة فى التعليم.

 اللقاء اأداره الكاتب الصحفى بشير حسن” المستشار الاعلامى للوزير”، وتحدث “الهلالى” عن  القضايا والملفات الشائكة فى التعليم ،ومنها الانضباط فى المدارس ،درجات الحضور ،السلوك ،ومدى تاثيرها على القبول بالجامعات .

كما ناقش الوزير مع الحضور احتاياجات الدولة من المدارس لخفض حشر الطلاب فى الفصول ،واستعداد ها لممارسة الانشطه ،وكيفية مواجهة الدروس الخصوصية.

حضر اللقاء من روؤس تحرير الصحف ،محمود مسلم “فى اول ايام عمله رئيسا لتحرير جريدة الوطن “،د.محمد الباز “رئيس تحرير البوابة ،عاطف حزين “الأهرام”،وأخرون.

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