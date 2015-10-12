حملة سخرية على مواقع التواصل .. «موسى» يعرض الضربات الجوية الروسية «بلاي ستيشن»

كتبت – عايدة رضوان:

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من الإعلامي أحمد موسي بعد ان ورطه فريق الإعداد في فضيحة إعلامية بعد عرضه لقطات في برنامجه “على مسئوليتي”، لقصف القوات الروسية لعناصر من تنظيم “داعش” الإرهابية في سوريا، ولكنها في الحقيقة مقطع فيديو من لعبة “Apache Air Assault” ،

وتحدث موسى، خلال الحلقة عن الشراسة التي يتمتع بها الروس في مواجهة داعش في سوريا وكيفية التصويب بدقة على الأهداف المتحركة والثابتة والتصوير من أعلى الطيارة ولكن كان يظهر في المقطع المعروض صوت لأحد يتحدث باللغة الأنجليزية وهو ما يوضح انها في الأساس ليست ضربات روسية وان المقطع مأخوذ من لعبة فيديو.

وتصدر هاشتاج “أحمد موسى” أكثر الكلمات بحثا على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، بعد عرض الفيديو.