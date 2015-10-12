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بالصور.. إنطلاق منظومة الري الحقلي المطور بـ 5700 فدان في سوهاج‎

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بالصور.. إنطلاق منظومة الري الحقلي المطور بـ 5700 فدان في سوهاج‎ بالصور.. إنطلاق منظومة الري الحقلي المطور بـ 5700 فدان في سوهاج‎

جانب من مشروع تطوير الري الحقلي

قال المهندس فتحي محمد محمود مدير التعاون الزراعي بمركز سوهاج، أن مشروع الري الحقلي المطور، والذي يتم مابين وزارتي الري والزراعة لتطوير الري الحقلي على ترعة الكوامل وفروعها بمركزي المنشأة وسوهاج قارب على الانتهاء وإعطاء أشارة البدء وذلك لتوفير 30% من كمية المياة المستخدمة للري .
> وأشار مدير عام التعاون بمركز سوهاج أن المشروع يستهدف تطوير 5700 فدان وأن تكلفة الفدان 8 ألاف جنية يتم تحصيلها على مدى 20 عام من الفلاح ومنحة فترة سماح مدتها 5 سنوات.

و أكد محمود  أن المشروع الجديد سوف يقلل من تكلفة ري الفدان سنويًا لتصبح 150 جنية في حين أن تكلفة ري الفدان على النظام الحالي 1000 جنية سنويًا،  وتستعد وزارة الزراعة والري لتسليم محطات الرفع للمزارعين في غضون شهرين من الآن للبدء الفعلي للمشروع، ومن المنتظر أن تخدم كل محطة من 40 الى 100 فدان.

 

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