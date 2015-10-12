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إنشاء 4 معسكرات فى عدن لدمج المقاومة الشعبية بالجيش والشرطة اليمنية

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إنشاء 4 معسكرات فى عدن لدمج المقاومة الشعبية بالجيش والشرطة اليمنية إنشاء 4 معسكرات فى عدن لدمج المقاومة الشعبية بالجيش والشرطة اليمنية
أعلن العميد الركن سمير الحاج، الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة اليمنية، إنشاء 4 معسكرات فى عدن لدمج المقاومة الشعبية فى الجيش والشرطة، كما أعلن متحدث الجيش اليمنى فى تصريحات لـ"سكاى نيوز" أن سيطرتهم على ميناء ومدينة المخاء يُمهد لفك الحصار عن تعز باليمن.

وكان قد لقى 17 من ميليشيات الحوثى والرئيس المخلوع على عبد الله صالح مصرعهم وأصيب 10 آخرين فى اشتباكات مع المقاومة الشعبية الموالية للشرعية فى منطقة "الأحيوق" بمديرية الوازعية، غربى تعز باليمن.

وذكرت قناة (سكاى نيوز عربية) أمس الأحد أن طيران التحالف العربى كثف غاراته على مدينة "المخا" الساحلية فى محافظة تعز؛ تمهيدا لتحريرها من الحوثيين وقوات صالح، مشيرة إلى أن القصف تزامن مع وصول تعزيزات عسكرية لقوات التحالف والجيش الوطنى؛ تمهيدا لاستعادة السيطرة على المخا.

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