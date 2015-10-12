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أوباما يسخر من زوج Kim Kardashian لخوضه الإنتخابات الرئاسية

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الإثنين 12-10-2015 14:12

"إذا كنت تريد خوض الانتخابات الرئاسية، فعليك الاستماع إلى شخص خاضها من قبلك".
هذا ما توجّه به الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" إلى المغني العالمي "كانيي ويست"، بما أن الأخير أعلن أثناء حفل MTV Video Music Awards الشهر الماضي، أنه يعتزم خوض سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2020.
فأثناء حملة لجمع التبرّعات للحزب الديموقراطي في مدينة سان فرانسيسكو، حيث كان من المقرّر أن يغني فيها "ويست"، مازح "أوباما" زوج نجمة تلفزيون الواقع، kim kardashian، قائلاً:
"لديّ بعض الأمور لأقولها له بشأن كيفية النجاح في الحياة السياسية، والتي كنت قد تعلّمتها من خلال تجربتي الرئاسية.
أولا، و قبل أي شيء، ستكون مضطراً لقضاء وقت طويل تتعامل فيه مع شخصيات غريبة، تتصرّف كما لو كانت في عرض لتلفزيون الواقع، ويجب عليك أن تتعامل مع الأمر ببرودة أعصاب".
وواصل أوباما مزاحه مع ويست فقال: "هل تعتقد أن هذه الدولة ستنتخب رجلاً ذا بشرة سوداء من جنوب شيكاغو، ويحمل لقب "بيزي"، ليكون رئيساً للولايات المتحدة؟ هذا جنون."
وانتقد الرئيس الأمريكي خلال الحملة فشل الأغلبية من الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي في اختيار رئيس للمجلس خلفاً لـ "جون بينر"، واقترح "ساخراً" على الجمهوريين ترشيح مغني الراب "كانيي ويست".

 

كانيي ويست لن يتراجع عن ترشحه للرئاسة

 

خطاب "أوباما" في حملة التبرّعات:

 

 

 

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