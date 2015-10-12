Jim Carrey يحمل نعش حبيبته على كتفه ويواريها في الثرى

مشى نجم هوليوود الكوميدي "جيم كاري Jim Carrey" في جنازة حبيبته السابقة "كاثريونا وايت Cathriona White"، التي قضت منتحرة، حيث رافق أفراد عائلتها والأصدقاء المقرّبين في مدينة "كابا وايت"، في إيرلندا.

وكان النجم قد وصل إلى إيرلندا على متن طائرة خاصّة، وحضر إلى مكان الجنازة في سيارة مرسيدس سوداء، مرتدياً بدلة سوداء قاتمة ونظارات شمسية سوداء اللون.

وكان قد وصف "جيم" حبيبته كاتريونا"، لحظة سماع خبر وفاتها، بأنها زهرة إيرلندية حسّاسة.

وساعد النجم الكوميدي أفرادَ العائلة والأصدقاء، الذين فاق عددهم الـ 200 شخص، على حمل نعش حبيبته السابقة فوق كتفه، اثناء طوافهم بها في المدينة، قبل أن يواروا جسدها في الثرى في مدافن "كابا وايت".

وبعد الجنازة، شارك Jim Carrey متابعيه صورة للذكرى، جمعته بـ "كاتريونا"، وعلّق عليها قائلاً: "لا يمكن أن يضيع الحب".

كانت كاتريونا وايت ذات الـ28 عاماً قد أقدمت على الانتحار في منزلها، في لوس أنجلوس، بعد أن أثارت استغراب متابعيها على تويتر، عندما كتبت تعليقاً قبل 3 أيام، قالت فيه إنها تتمنى أن تكون قد استطاعت أن تنير حياة المقرّبين والعزيزين عليها.

ويُذكر أن جيم كاري وكاتريونا وايت ينفصلان ويعودان بين الفترة والأخرى إلى بعضهما البعض. وذكرت تقارير صحافية أنهما انفصلا قبل فترة قصيرة من وفاة كاتريونا؛ الأمر الذي جعل بعض وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي يربطون بين سبب انتحارها وشائعة انفصالهما التي انتشرت.

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