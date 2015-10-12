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عابد فهد: لست راضياً بالكامل عن مسلسل "24 قيراط"

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عابد فهد: لست راضياً بالكامل عن مسلسل "24 قيراط" عابد فهد: لست راضياً بالكامل عن مسلسل "24 قيراط"

الإثنين 12-10-2015 15:37

بعد انتهاء مسلسل "24 قيراط" وما تبعه من هجوم، توقّع كثيرون أن يعلن الفنان عابد فهد عن تبرئه منه، خصوصاً أنّ أداءه لم يكن مقنعاً فيه.
النجم تأخر أكثر من شهرين لاتخاذ الخطوة، حيث أعلن قبل أيام من إعادة عرض المسلسل عبر شاشة mbc، عن أنه ليس راضياً عن العمل بشكل عام.
تصريح عابد فهد جاء ضمن برنامج ET بالعربي، حيث أكّد أنه ليس راضياً عن العمل بشكل كامل، وقال إنّ إحدى أسباب عدم رضاه تعود إلى أنّ التصوير بدأ قبل انتهاء ريم حنا من كتابة السيناريو.
وقال عابد إنّ عدم اكتمال النص أرهقه، لأنّه لم يسمح له بتكوين صورة شاملة وبعيدة عنه.
ولم ينف عابد أنّ دوره في "24 قيراط" لم يكن بقوّة دوره في "ولادة من الخاصرة".
"24 قيراط" كتابة ريم حنا، إخراج سامر البرقاوي، وبطولة عابد فهد، سيرين عبد النور وماغي بوغصن.
يذكر أعلن عابد فهد قام العام الماضي أيضاً عن عدم رضاه عن دوره في مسلسل "لو"، ما يطرح السؤال حول المعايير التي يعتمدها النجم السوري في اختيار أدواره.

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