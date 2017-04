Julia Roberts تكشف أسرار زواجها وإسم ملهمتها في الأزياء

هي واحدة من أجمل نساء العالم وأكثرهن شهرة، بإتقانها اختيار ملابسها.

وكشفت "Julia Roberts " عن أنها سمحت لزوجها "Daniel Moder"، يوم السبت الفائت، باختيار زيّها للحفل الخيري، الذي حضرته في لوس أنجلوس Hammer Museum Gala in the Garden.

فعندما سئلت "جوليا" عن زيّها في الحفل المذكور، قالت النجمة البالغة من العمر 47 عاماً:

"ملابسي من "بوتيغا فينيتا Bottega Veneta "، وقد قام زوجي باختيارها لي."

المعروف عن "جوليا روبرتس" أنها تزوجت المصوّر "Daniel moder " منذ 13 عاماً، ولديهما التوأمان فين وهازل (11 عاماً)، وهنري (8 أعوام).

وعن هذا الزواج، كشفت بطلة The Pelican Brief أن الحبّ ما زال متبادلاً بينها وبين زوجها، وأنه يكون حاضراً إلى جانبها عندما تحتاجه.

وفي موضوع اختيار الأزياء، قالت "روبرتس" إن هناك شخصاً ثانياً يلهمها في اختيار ملابسها، عدا زوجها، هو الممثلة "Diane Keaton"، التي كُرّمت في الحفل ليلة السبت، واعتبرتها "جوليا" مصدر إلهام بالنسبة إليها.

