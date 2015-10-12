هند صبري رئيسة شرفية للدورة الأولى من المهرجان الدولي للفيلم العربي

ختارت إدارة الدورة الأولى من المهرجان الدولي للفيلم العربي بقابس الفنانة التونسية هند صبري لتكون الرئيسة الشرفية للمهرجان الذي يُقام في الفترة من 14 حتى 18 أكتوبر - تشرين الأول ويحمل شعار اللامركزية الثقافية، ويستهدف الإسهام في التعريف بالسينما التونسية والعربية ونشر ودعم الثقافة السينمائية لدى الشباب، وأن يصبح حلقة وصل بين الجمهور والسينمائيين، بالإضافة إلى المساهمة في تنويع أماكن ومصادر مشاهدة الأفلام.

وأبدت هند صبري سعادتها باختيارها رئيسة شرفية للمهرجان قائلة "أنا أنتمي إلى الجنوب، أي جنوب، وتحديداً من الجنوب التونسي، الصابرية، ولاية قبلي. أؤمن بالجنوب، مهد الحضارات والثورات، مهد الربيع الحقيقي، أؤمن بوجوب حضورنا عنده واستحضاره فينا، أؤمن أيضاً باللامركزية الثقافية، بمراكز إشعاع مختلفة ومتصلة، كنجوم تضوي في كل مدينة وكل قرية كي لا يسود الظلام، ولقد رأينا خطر الظلام. أتشرف برئاستي الشرفية للـمهرجان الدولي للفيلم العربي بقابس في دورته الأولى، آملة أن يصبح نجمة جديدة في سماء الثقافة التونسية والعربية. وقبلة ثقافية جديدة لأهلي، أهل الجنوب".

ويضم برنامج عروض المهرجان الدولي للفيلم العربي بقابس 3 أقسام، هي مسابقة الأفلام الطويلة، مسابقة الأفلام القصيرة وبرنامج تكريم السينما الجزائرية، بالإضافة إلى فيلم الافتتاح لما شفتك للمخرجة آن ماري جاسر. ومع عروض الأفلام ينظم المهرجان ندوات وورش عمل عن صناعة الأفلام وبرامج لتكريم رواد السينما العربية.

جدير بالذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تشارك فيها هند صبري في المهرجانات السينمائية، فالفنانة الحائزة على 23 جائزة سينمائية كممثلة كانت المدير المشارك في الدورة الثانية لـمهرجان تروب فيست أرابيا، كما كانت رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بـمهرجان الدوحة ترايبكا السينمائي الدولي.