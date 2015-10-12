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رسالة رندة مرعشلي لسيدتي .....أنا بخير

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رسالة رندة مرعشلي لسيدتي .....أنا بخير رسالة رندة مرعشلي لسيدتي .....أنا بخير

الثلاثاء 13-10-2015 16:45

بعد تعرض الفنانة رندة مرعشلي لنكسة صحية مما جعلها تدخل المستشفى بحالة حرجة لاستكمال العلاج، بدأت الأشاعات تنطلق ما بين خبر وفاتها وخبر تخطيها المرحلة الحرجة.

"سيدتي نت" اتصلت بالفنانة رندة مرعشلي، التي أكدت أنها "بوضع أفضل وهي تعيش بمحبة أصدقائها ومحبة عائلتها وجمهورها هذه المحبة التي تعتبرها كنز من الله".
وقالت  " أنا أواجه المرض بالابتسامة و اتوجه بالشكر لكل شخص صلي لي و دعا لي بالشفاء ولكل شخص وقف إلى جانبي ".

من ناحية أخرى عبرت صديقة مرعشلي الفنانة لمى ابراهيم عن استيائها من الإشاعات التي تناقلها الصفحات ونشر إشاعات و أخبار تتعلق بصحة رندة وقالت  " بالنسبة للصفحات يللي عم تكتب اخبار كاذبة وبشعة وبتدايق اهل المريض بتمنى يا ناس مابقا تكتبوا وتتناقلوا اخبار متل الببغاء ولله حرام عليكون !!!!! بعدين مو كل الصفحات العامة يللي بأسماء الفنانين صحيحة لتاخدوها مرجع - والله اللطيف الحفيظ الرحيم الشافي يشفي رندة شفاء تام وترجع لبيتا وجوزا وولادها يارب.".

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سيدتي