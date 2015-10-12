خبيرة الموضة مايا حداد: انفصلت عن سيرين عبد النور وعندما تضع مولودها سأبارك لها

بين برنامجيّ "فنان العرب" و"آراب كاستينع" توزع خبيرة الموضة مايا حداد وقتها.

لديها الكثير لتقوله؛ فعن أصالة و"اللوك" الذي أضفته على إطلالتها في برنامج "فنان العرب"، تقول مايا: "أنا لا أرافقها في كل الحلقات، ولكنها معي أصبحت عصرية أكثر، حتى نيكولا جبران يفضلها بهذا "اللوك" المهضوم و"السوبر كاجوال"، الذي يجعلها تبدو قريبة شكلاً من الناس".

وتابعت: "لا صحة للمعلومات التي تتحدّث عن وجود خلافات بين أصالة ونيكولا، لأنه معنا في البرنامج، كما أنه كان مسؤولاً عن إطلالتها في كليبها الأخير "عايشة ع اللي فات"، الذي انتهينا من تصويره قبل أسبوع".

بالفيديو: نوال الزغبي تسجن مدير أعمالها على شرفة غرفتها في الطابق 41 بدبي

قبل أيام، نشرت مايا حداد على صفحتها الخاصة على فيس بوك: "بس تعرف تستمتع بعلاقاتك مع نفسك ولوحدك بتلاقي سعادتك، وفيا بالذات بيصير فيك تفتش عن نااس يشاركوك نضجك. ما عندي وقت شارك حدا صغر عقلو وعدم نضوجو ونظرية المؤامرة تبعو. الى اللقاء في حياة مقبلة يا بشر مصنوعة من أقنعة فوق أقنعة! بس أنا رح جرّدكون منون و قريباً جدا".

كثيرون اعتقدوا أنها كانت تتوجّه إلى الفنانة سيرين عبد النور، التي تربطها بها صداقة وطيدة. مايا أكدت أنها وجهت هذا الكلام لصديقة لا يعرفها الناس، ونفت أن تكون موجهة إلى سيرين أو مايا دياب. وقالت: "بالنسبة إلى مايا لا توجد مشكلات معها، ومشكلتي معها مرّ عليها 5 سنوات، وعملي ونجاحي واسمي يدلّون على أنني لست منزعجة منها، حتى أنني بعيدة عنها تماماً. أما بالنسبة إلى سيرين، فلا يوجد إشكال شخصي بيني وبينها، وعلى مستوى العمل، هي تحبّ أن يشتغل الشخص معها لوحدها، وأنا أحبّ أن أشتغل مع كل الناس. ولكنني لا أنكر أنها أعطتني دفعاً عندما تعاملنا معاً، وأنا أيضاً أعطيتها كما هي أعطتني. ولذلك، أنا أقدّر هذه الناحية كما أقدّر صداقتنا، ولكن عملياً، مستقبلي أمامي، وأنا أريد أن أحقق أحلامي، وهذه الناحية هي التي اختلفنا حولها، لأنّ أسفاري كثيرة، ولا يمكنني أن ألبّيها دائماً".

خلع شيرين عبد الوهاب حذاءها يثير الجدل: عفوية أم قلة احترام؟

هل تقصد أن سيرين كان تريد أن تحتكرها لنفسها؟ ردّت مايا: "أنا طموحي أكبر من التعامل مع شخص واحد، والدليل أنني نفذت 3 مسلسلات في العام الماضي. الارتباط بشخص واحد يعني أن أكون رهناً لمخططاته. لنفترض أن سيرين قررت إنجاب طفل جديد هذه السنة، فهل يجب ان أبقى من دون عمل؟ اسمي مطلوب في السوق، ولا وقت لديّ حتى للزواج".

هل هذا يعني أن التعاون قد انقطع نهائياً بينهما؟ تقول مايا: "الناس يستنتجون ما حصل بيننا بشكل خاطىء. من بعد مسلسل" تشيللو"، قامت سيرين بتصوير كليب. وبسبب ضيق وقتي، تعاونت مع شخص آخر. أنا تعاملت معها في مسلسل"24 قيراط"، ثم أشرف شخص على إطلالتها في جلسة تصويرية، وأنا على جلسة تصويرية ثانية. ربما يجمعنا عمل ما في المستقبل، ولكن سيرين تقول إنها لا تريد دراما، وأنا كل تركيزي على الدراما، ويمكن أن أساهم في جلسة تصويرية خدمة للأصحاب. ولكنني لا أحبذها، لأنها تتطلب جهداً كبيراً وصداها محدود. أنا أريد أن تظلّ بصمتي موجودة، وهذا ما توفره لي الدراما. ولذلك، ابتعدت عن الفيديو كليبات، لأن مصيرها النسيان وأيّ كليب يموت أشهر قليلة، في حين أن محطات التلفزة لا تزال حتى اليوم تعيد عرض مسلسلي "روبي" و"أهل كايرو"".

وتتابع: "أنا فزت بجائزة في مهرجان "كان" وبجائزة أخرى في مهرجان آخر في دبي، ودرست"سينوغرافي" لكي أوظف الموضة في الدراما، وأستخسر العمل مع شخص واحد. أنا شخص يرفض التبعية، وأفضل أكون مستقلة وحرة القرار".

تفاصيل جديدة.. هكذا قضى نيك غوردن على حياة إبنة ويتني هيوستن

وعمّا إذا كانت صداقتها مع سيرين قد انتهت " بالنسبة إليّ وسائل التواصل الإجتماعي ليست سوى واجهة لعملي وخاصة "الإنستغرام". ولكن هناك من يخلط بين الصداقة و"البزنس"، وهذا الأمر يسبب الكثير من المشاكل، بينما أحب أن أفصل بينهما لكي يظل الأحترام موجودا بيننا، وعندما تنجب سيرين لا شك انني سوف أزورها وأبارك لها. توجد بيننا عشرة ثلاث سنوات، ونحن لم نفترق سوى مهنيا. سيرين ليست عندي على "فايسبوك" ولم يصلها ما كتبته. الكل يدري كيف يتعاطى "فانز" الفنانين وأنا لا أريد أن انزل إلى هذا المستوى، وما حصل أن "فانز" سيرين صاروا يبعثون رسائل إلى بعضهم يقولون فيها "إعملوا بوك لـ مايا".

ولأن تصرفات "فانز" سيرين تعني أنهم فهموا أن ما كتبه كان موجهاً لـ سيرين، ردت مايا" لا أعرف. الكل توقع هذا الامر والكل يفسر على ذوقه. سيرين كتبت على "إنستغرام": التعامل مع الحيوان أفضل من التعامل مع الإنسان"، ولكنني لم أعتبر أن هذا الكلام موجهاً إليّ".

وعما إذا كانت تعتقد سيرين هي التي طلبت من "الفانز" أن يتصرفوا معها بمثل هذه الطريقة، ردّت مايا" سيرين هي الوحيدة التي تستطيع الإجابة على هذا السؤال. ولكنني لا أظن انها "صغيرة العقل" وتوجّه "الفانز". أنا متصالحة مع نفسي، وعندما إختلفت مع مايا دياب أرسلت إيميلات إلى كل الصحافيين وأعلمتهم بذلك. ومع مايا حصل الخلاف بسبب رفضي للإحتكار، لأنها كانت ترفض أن أتعامل مع نجوى كرم وسيرين، ولذلك أخذت قراري ومشيت. ولكن مع سيرين لم يصل الامر إلى حدّ المشكل، ولو انني أرغب بأن أقول لها شيئا يمكنني أن اتصل بها وأقول لها "أنا منزعجة منك"، ولا انتظر أن أكتب ذلك على فايسبوك، وهي في الأساس ليست معي عليه".

وعن موعد ولادة سيرين قالت مايا" لا اعتقد انها حامل، ولكن هناك مشروع لأن تفعل ذلك هذه السنة.

لهذه الأسباب اشتعلت الحرب بين التركيتين مريم أوزيرلي وجانسو ديري

مايا التي تطمح للتعامل مع سلافة معمار وهند صبري، تتعامل حالياً مع أصالة ونادين نسيب نجيم وغادة عبد الرازق ومكسيم خليل وسوف تتعامل في خماسية مع الليث حجو وأخرى مع سامر برقاوي، وفي مسلسل لقصيّ خولي وفي الجزء الثاني من مسلسل "العراب"، ومسلسل جديد يجمع بين تيم حسن ونادين نسيب نجيم، من أنتاج "صادق الصباح" سيعرض في رمضان 2016 وعنوانه المبدئي"تانغو". كما تعاملت مع ماغي بو غصن في فيلم "السيدة الثانية".

يشار إلى أن مايا حداد تقيم غداً السبت "ورك شوب" في فندق "لو غريه"، تعلّم خلاله كيفية صناعة شخصية درامية.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي