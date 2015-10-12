أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ماذا قالت ابنتا عمرو دياب في أوّل ظهور إعلامي لهما؟

Google+ Print
ماذا قالت ابنتا عمرو دياب في أوّل ظهور إعلامي لهما؟ ماذا قالت ابنتا عمرو دياب في أوّل ظهور إعلامي لهما؟

الإثنين 12-10-2015 14:16

القاهرة_مروة عبد الفضيل

في أول ظهور إعلامي لهما، أجرى برنامج ET بالعربي الذي يعرض على شاشة MBC لقاءاً سريعاً مع ابنتي جانا وكنزى أثناء تواجدهما في أمريكا، وقد كشف اللقاء عن مدى بساطتهما.
وتحدثت الفتاتان عن مدى اهتمامها بالأزياء والموضة، نافيتان نيتهما اقتحام مجال الأزياء.
وقالتا إن اهتمامهما يقتصر على رغبتهما في الظهور بمظهر جيّد أمام الناس وأمام أصدقائهما ونفسهما.
جانا قالت إنها تميل إلى الموضة "الرجالية"حيث ترتدي أحيانا قمصان الرجال، وترى نفسها جميلة في هذا المظهر، وكشفت الشقيقتان أنهما تستعيران الملابس من بعضهما، فقالت كنزى "إنها تستعير ملابسي دون إذني أما أنا فأستأذنها"، فردت جانا: "عندما أستأذنها ترفض، لكن عندما تستأذني أوافق دائماً".
وكشفت جانا عن مواهبها قائلة إنها وكنزى تحبان التمثيل والغناء، رغم أنهما لا تملكان صوتاً جميلاً لكنها تحبان الغناء بشكل عام، كما أعربت كنزى عن حبها للرقص.
عن علاقتهما بمواقع التواصل الاجتماعي، قالت كنزى إنها تحب نشر صورها على موقع Instagram لأنها تجده فرصة جيدة للتواصل مع أحبائها في ، أما جانا فأشارت إلى أنها تحب مراقبة الآخرين على موقع الصور الشهير لكي تتعلم منهم بعض الأفكار الجديدة في التقاط الصور.
من جهة ثانية، أكّد الموزع الموسيقى يحيى الموجي صديق عمره الفنان عمرو دياب في البرنامج نفسه، أنّ هذا الأخير كان بالفعل مصاباً بالتهاب في الأوتار الصوتيّة، وغنّى على طريقة البلاي باك في حفله الذي أقيم في الساحل الشمالي، ولم يغنّ لايف كما قال منظّم حفلاته وليد منصور في تصريحات له.
وأضاف الموجي الذي شارك عمرو في الكثير من حفلاته، أنّ الحفلات التي قدمها عمرو بعد حفل الساحل الشمالي غنّى فيها لايف بشكل عادي، لأنّه كان قد شفي، وهو ما يكذّب تصريحات مديرة أعمال عمرو السيدة هدى الناظر في الكثير من الصحف، التي أعلنت أن عمرو غير مصاب بالتهابات بأوتاره الصوتية وأنه يعاني من مجرد "أنفلونزا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا