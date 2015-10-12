ماذا قالت ابنتا عمرو دياب في أوّل ظهور إعلامي لهما؟

القاهرة_مروة عبد الفضيل

في أول ظهور إعلامي لهما، أجرى برنامج ET بالعربي الذي يعرض على شاشة MBC لقاءاً سريعاً مع ابنتي عمرو دياب جانا وكنزى أثناء تواجدهما في أمريكا، وقد كشف اللقاء عن مدى بساطتهما.

وتحدثت الفتاتان عن مدى اهتمامها بالأزياء والموضة، نافيتان نيتهما اقتحام مجال الأزياء.

وقالتا إن اهتمامهما يقتصر على رغبتهما في الظهور بمظهر جيّد أمام الناس وأمام أصدقائهما ونفسهما.

جانا قالت إنها تميل إلى الموضة "الرجالية"حيث ترتدي أحيانا قمصان الرجال، وترى نفسها جميلة في هذا المظهر، وكشفت الشقيقتان أنهما تستعيران الملابس من بعضهما، فقالت كنزى "إنها تستعير ملابسي دون إذني أما أنا فأستأذنها"، فردت جانا: "عندما أستأذنها ترفض، لكن عندما تستأذني أوافق دائماً".

وكشفت جانا عن مواهبها قائلة إنها وكنزى تحبان التمثيل والغناء، رغم أنهما لا تملكان صوتاً جميلاً لكنها تحبان الغناء بشكل عام، كما أعربت كنزى عن حبها للرقص.

عن علاقتهما بمواقع التواصل الاجتماعي، قالت كنزى إنها تحب نشر صورها على موقع Instagram لأنها تجده فرصة جيدة للتواصل مع أحبائها في مصر، أما جانا فأشارت إلى أنها تحب مراقبة الآخرين على موقع الصور الشهير لكي تتعلم منهم بعض الأفكار الجديدة في التقاط الصور.

من جهة ثانية، أكّد الموزع الموسيقى يحيى الموجي صديق عمره الفنان عمرو دياب في البرنامج نفسه، أنّ هذا الأخير كان بالفعل مصاباً بالتهاب في الأوتار الصوتيّة، وغنّى على طريقة البلاي باك في حفله الذي أقيم في الساحل الشمالي، ولم يغنّ لايف كما قال منظّم حفلاته وليد منصور في تصريحات له.

وأضاف الموجي الذي شارك عمرو في الكثير من حفلاته، أنّ الحفلات التي قدمها عمرو بعد حفل الساحل الشمالي غنّى فيها لايف بشكل عادي، لأنّه كان قد شفي، وهو ما يكذّب تصريحات مديرة أعمال عمرو السيدة هدى الناظر في الكثير من الصحف، التي أعلنت أن عمرو غير مصاب بالتهابات بأوتاره الصوتية وأنه يعاني من مجرد "أنفلونزا".