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الحارس البرتغالي الشهير ريكاردو لـ في الجول: بيسيرو من أفضل المدربين في مسيرتي

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الحارس البرتغالي الشهير ريكاردو لـ في الجول: بيسيرو من أفضل المدربين في مسيرتي الحارس البرتغالي الشهير ريكاردو لـ في الجول: بيسيرو من أفضل المدربين في مسيرتي

حين جاءت اللحظة الحاسمة وتحولت المباراة إلى ركلات الترجيح اتجه ريكاردو إلى مرماه ثم خلع قفازيه! كان قرارا غريبا لكنه ساهم في نقل البرتغال إلى الدور التالي من اليورو على حساب إنجلترا. بهذا الاسلوب تميز ريكاردو وبات شهيرا..

اليوم يقول ريكاردو إن جزء من شهرته ونجاحه يعود لمدير فني عمل معه في سبورتنج لشبونة، وهو جوزيه بيسيرو الذي تم إعلانه مدربا للأهلي المصري رسميا يوم الجمعة.

وتحدث ريكاردو لـFilGoal.com عن مدربه السابق، مفصحا "بيسيرو مدرب رائع جدًا".

وتابع الحارس الذي قاد البرتغال في ركلات الترجيح أمام إنجلترا في مناسبتين الأولى في يورو 2004 وفي كأس العالم 2006 "هو من أفضل المدربين في البرتغال".

وأتم تصريحاته قائلًا "هو واحد من الأفضل المدربين في مسيرتي".

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