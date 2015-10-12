أبرز 15 تصريحا لمحمود طاهر في حواره الناري عن أزمات الأهلي

تعرف على كل ما قاله محمود طاهر رئيس الأهلي خلال حواره الصحفي الأول مساء الأحد عن أزمات القلعة الحمراء.

عن جوزيه بيسيرو ورفض الأولتراس لمانويل جوزيه واحترام الجماهير وعدم السماح لهم بالحكم وكل شيء حدث خلال العام الفائت تحت ولاية هذا الرجل يتحدث محمود طاهر:

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(1) محمود طاهر: الجماهير لا تملك حق المطالبة برحيل مجلس الأهلي

أكد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إن الجماهير التي هتفت ضد مجلس إدارة الفريق يوم السبت من أمام مقر النادي "لا تملك الحق بالمطالبة برحيل المجلس".

وعن غضب الجماهير قال محمود طاهر: "هنالك فارق بين الجماهير التي حضرت داخل ملعب التتش والجماهير التي كانت خارج مقر النادي".

وأضاف "مجموعة الشباب التي كانت أمام مقر النادي وهتفت مطالبة برحيل المجلس لا يحق لها ذلك. من يحق له ذلك هم أعضاء الجمعية العمومية".

وعن الجماهير التي حضرت في ملعب التتش يوم الأحد قال طاهر: "الجماهير اليوم وجهت رسائل إلى جميع أفراد النادي من إدارة ولاعبين.إلى المنظومة بالكامل".

وأتم "نحن نقبل النقد بكل تأكيد".

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(2) طاهر: خسائر الأهلي ليست فادحة.. ولا تنسوا ما حدث في الماضي

يرى محمود طاهر رئيس النادي الأهلي أن خسائر الفريق ليست فادحة رغم خروجه خالي الوفاض نهاية الموسم الماضي.

وقال طاهر خلال استضافته عبر قناة (CBC): "خسائر الأهلي ليست فادحة كما يصورها البعض، لكن البعض تناسى أن هذا المجلس فاز بثلاث بطولات في 6 أشهر".

وأضاف "تسلمت الفريق أول أبريل 2014، والفريق في المركز الرابع بمجموعته وليس الدوري، ثم نجحنا في الفوز بالبطولة، ثم السوبر والكونفدرالية لأول مرة في تاريخه".

وتابع "لا يوجد فريق كرة بدون أموال، خزينة النادي كانت خاوية، واعتزل 8 لاعبين، وإصابة 4 لاعبين مؤثرين".

وواصل "الفريق لم يخسر 5 بطولات في 8 شهور، بل فقدنا السوبر الأفريقي بركلات الترجيح والدوري والكأس والكونفدرالية أي 4 ألقاب، هذه كرة القدم".

وأتم طاهر "كنت عضوًا بالنادي، مر علينا 4 سنوات بين عامي 2000 و2004، سنة لم نفز فيها بالدوري، وعام آخر لم نفز بالدوري والكأس، وثالث غيرنا 5 مدربين".

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(3) طاهر: من يطالبون بعودة جوزيه ينتفعون من وجوده في الأهلي

أكد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إن كل من طالب بعودة مانويل جوزيه "ينتفع من وجوده داخل الأهلي".

وعن جوزيه قال رئيس النادي الأهلي: "جوزيه نحترم تاريخه مع الأهلي. ولا نحترم تاريخه خارج الأهلي".

وأضاف "جوزيه نجح بكل تأكيد مع الأهلي. ولكنه لم يفعل ذلك خارج الأهلي. وهذا بالطبع لا يقلل منه".

وعن المطالبين بعودة جوزيه قال محمود طاهر: "كل تلك الحملة التي ظهرت على الإنترنت للمطالبة بعودة جوزيه من أشخاص تنتفع بوجوده داخل النادي".

وأتم "هم أشخاص تنتفع بوجود جوزيه داخل النادي الأهلي".

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(4) طاهر: مورينيو قال لي بيسيرو أفضل من جوزيه

وكشف محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن حديث دار بينه وبين جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي تشيلسي والذي أكد إن "جوزيه بيسيرو أفضل من مانويل جوزيه".

الأهلي قرر رسميا تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو كمدير فني جديد للفريق خلفا لفتحي مبروك على أن يتولى تدريب الفريق عقب لقاء السوبر ضد الزمالك الذي سيقوده عبد العزيز عبد الشافي زيزو.

وقبل إعلان تولي بيسيرو المهمة رسمية كان جوزيه المرشح الأقوى والأقرب من تدريب الأهلي حسبما أكد عبد العزيز عبد الشافي زيزو وأعضاء مجلس الإدارة ومن بينهم محمد عبد الوهاب.

وتحدث محمود طاهر عن قرار تعيين بيسيرو قائلا: "البرتغالي مورينيو أخبرني إن بيسيرو الأفضل".

وأضاف في تصريحات مع برنامج (هنا العاصمة) "مورينيو أكد لي إن بيسيرو ترتيبه أفضل بكثير جدا من مانويل جوزيه كمدرب في البرتغال".

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق كواليس مفاوضات الأهلي مع بيسيرو باجتماع طاهر مع المدرب في لندن بحضور جوزيه مورينيو. (طالع التفاصيل).

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(5) طاهر: الأهلي أبدا لم يتعاقد مع مدرب فاز ببطولات.. وهذه هي معايير اختيارنا لبيسيرو

دافع محمود طاهر رئيس النادي الأهلي عن اختار المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو مديرا فنيا للشياطين الحمر وذلك عبر قناة CBC.

وهاجم طاهر من يقول إن بيسيرو لم يفز ببطولات كبرى في تاريخه، متهم بأنه ضعيف الشخصية بدليل تصريحات سابقة لمسؤولين من الهلال السعودي وفيديوهات تعدي لاعبين ضده، وأنه تمت إقالته كثيرا.

وقال طاهر عن النقطة الأولى: "في تاريخ الأهلي لم يتعاقد النادي مع مدير فني فائز ببطولات خارجية كبيرة".

وتابع "منذ أيام هيديكوتي القادم من مدرسة تدريبية غير معروفة هي المجر وغير كرة القدم المصرية كلها".

وأضاف "الأهلي هو من يصنع مدربيه".

وأكمل "وفي تاريخ أي ناد بالعالم لم يحدث أن اتفق الكل على اسم مدرب. أي مدير فني كنا سنتعاقد معه كان سيحدث عليه هذا الخلاف".

وتحدث طاهر "يقولون إنه رحل عن الهلال لضعف شخصيته. هذا خاطئ. رحل لأنه تحدث بشكل جيد عن اتحاد جدة وهو يثني على انتقال لويس فيجو للنادي السعودي، الهلال رفض مدح الاتحاد فأقال بيسيرو".

واستطرد "الهلال كان في المركز الأول بالمناسبة حين رحل بيسيرو. ولو كانت شخصيته ضعيفة، فلماذا تعاقد معه المنتخب السعودي بعد ذلك".

واستمر "وهل هناك أي مدرب في العالم لم يعترض عليه لاعب في حياته؟ بالقطع لا".

واستفاض "سألت عليه في البرتغال وفي الإمارات والنتيجة؟ أنه مدرب عظيم".

وعن إقالته في أكثر من فريق، رد طاهر "وهل هناك مدرب لم تتم إقالته!".

وأتم "معايير اختيارنا لبيسيرو كانت مبنية على: نتائجه، شخصيته، إنجازاته، خبراته في المنطقة العربية والإفريقية، مدد استمراره في التدريب مع فريق واحد. كلها صبت في صالح بيسيرو".

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(6) رئيس الأهلي منفعلا: أسامة خليل يتدخل في قراراتي؟ هذه إهانة

نفى محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وجود "أي تدخل من الكاتب الصحفي أسامة خليل في قرارات مجلس إدارة النادي".

ويواجه الناقد الرياضي أسامة خليل اتهاما صريحا بأنه يتدخل كثيرا في سياسة محمود طاهر رئيس الأهلي "على الرغم من إنه مشجع لنادي الزمالك".

وعن تلك الاتهامات قال محمود طاهر: "كل ما يقال ليس له أي أساس من الصحة نهائيا".

وأضاف في تصريحات مع برنامج (هنا العاصمة) "هو صديق لي وأعتز بذلك وهو ليس له أي علاقة بالنادي الأهلي".

وأجاب حول سؤال (هل يتدخل أسامة خليل في قرارات الأهلي؟) قائلا: "هذه إهانة".

وأوضح "بالتأكيد لا يتدخل في أي قرار لمجلس إدارة النادي الأهلي".

وأتم "هو صديقي ولا أسمح لأي شخص بالتدخل في حياتي الشخصية ولا صحة نهائيا بتدخله في أي قرارات".

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(7) رئيس الأهلي: المشاكل بين اللاعبين طبيعية.. وهذا ما فعلناه للمحافظة على قيم صالح سليم

الانضباط غائب عن الأهلي؟ هذا الأمر يتردد بكثرة ويرد عليه محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء عبر قناة CBC.

وقال طاهر عن الأزمات التي حدثت في الموسم الفائت داخل غرف خلع ملابس الأهلي: "تلك المشاكل تحدث وطبيعية".

وضرب طاهر مثالا بسنة 1990، مفصحا "سأقول عن أمر حدث في وجود صالح سليم الرجل الذي لن يتكرر، وهي فرصة كي أقول إنه من الضروري ألا يزايد أحد على حبنا وتقديرنا لصالح سليم".

وتابع "سنة 90 حدث إجبار للاعبين على الاعتزال. حدثت أزمات وكان هناك تحرك من الإدارة".

وأضاف "المشاكل بين اللاعبين تحدث كل يوم وفي كل مكان".

ثم استدرك "هذا لا يجعلنا ننكر أن هناك مشكلة. لكن ماذا فعلنا لحلها؟".

وأجاب "غيرنا الجهاز الإداري بالكامل. تولى عبد العزيز عبد الشافي كقيمة وقامة كبيرة جدا داخل النادي الأهلي".

وأفاد "رحل علاء عبد الصادق والذي أدى ما عليه. وفق أم لم يوفق فهذا أمر قدري ويعود للإمكانات".

وأفصح "هناك من كان يردد أن علاء عبد الصادق محسوب على محمود طاهر! نحن حين نعين شخصا فيتم عيينه، لا نفعله بطريقة أهل الثقة".

وأفاد ""علاء عبد الصادق كان قائدا للأهلي لسنوات وكان مديرا لقطاع الكرة في إنبي ومديرا للكرة في الأهلي. جاء بخبرات كبيرة".

وأكمل "لكن كانت هناك مشكلة. لدى الأهلي نجوما كبيرة مع شباب صغيرة مع صفقات جديدة. والجهاز الذي لن يستطيع صهر تلك الفئات سيرحل. لكن هذا لا يقلل من شأن علاء عبد الصادق أو فتحي مبروك".

وأتم "فتحي مبروك المواطن الأهلاوي الأول في رأيي. لكن النادي لا يتحمل عدم التوفيق لـ4 مباريات. فماذا فعلنا؟ جلبنا مديرا فنيا أجنبيا على أعلى مستوى".

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(8) رئيس الأهلي: لا أعلم لماذا اعتذر القيعي عن منصبه.. وعدلي يوضح

"لا أعلم أسباب اعتذار عدلي القيعي عن منصبه" .. هكذا تحدث محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن اعتذار عدلي القيعي عن تولي منصب المتحدث الرسمي بالنادي.

واعتذر عدلي القيعي عن تولي منصب المتحدث الرسمي بالنادي الأهلي.

وخرجت العديد من قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي التي تلقت ردود أفعال عنيفة من قبل الجماهير مثل تعيين جوزيه بيسيرو كمدير فني للفريق.

إلى جانب اعتذار عدلي القيعي عن منصبه واستقالة هيثم عرابي من منصبه كمسؤول التعاقدات الخارجية.

وعن اعتذار القيعي من منصبه قال محمود طاهر: "لا أعلم أسباب اعتذار عدلي القيعي عن منصبه. لم أتحدث معه حتى الآن".

وأضاف في تصريحات مع برنامج (هنا العاصمة) "القيعي لم يستلم مهام عمله حتى يستقيل. كل ما فعله هو الاعتذار عن تولي ذلك. ولا أعرف الأسباب".

القيعي يكشف

وكشف القيعي عن أسباب الاعتذار في مداخلة هاتفية بوجود محمود طاهر قائلا: "درست الأولويات المطلوبة مني لأجل تحقيق النجاحات".

وأضاف "ولكني وجدت صعوبة جدا في تطبيق ما أريد. تخوفت على النادي الأهلي على ألا يكون دوري مؤثر".

وأوضح "أسعى دائما لتحقيق النجاحات لصالح النادي الأهلي ولا أسعى للحصول على مناصب أيا كانت".

وأكمل حديثه قائلا: "النادي مخترق من جانب إعلامي. وإذا استمر ذلك سأفضح كل شيء بالأسماء".

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(9) رئيس الأهلي: طلب الجمعية العمومية برحيل المجلس؟ أسعد يوم في الحياة

يرى محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إنه في حالة طالبت الجمعية العمومية بتنحي مجلس إدارة الفريق "سيكون هذا اليوم هو أفضل يوم في حياة الجميع".

الأهلي قرر رسميا تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو كمدير فني جديد للفريق خلفا لفتحي مبروك على أن يتولى تدريب الفريق عقب لقاء السوبر ضد الزمالك الذي سيقوده عبد العزيز عبد الشافي زيزو.

وأجاب طاهر في حوار تليفزيوني مع برنامج (هنا العاصمة) عن سؤال (ماذا لو طالبت الجمعية العمومية بتنحي مجلس الأهلي؟) قائلا: "سيكون هذا أسعد يوم في الحياة. أسعد يوم في حياة الـ11 شخص داخل المجلس".

وأضاف "مسؤولية إدارة الأهلي مسؤولية كبيرة جدا جدا. ومن لا يرغب في تحمل المسؤولية فليرحل".

وأتم "الكل محق بإبداء رأيه. ولكن لن يحدث أن يتدخل أي شخص في قرارات مجلس إدارة الأهلي".

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(10) طاهر: أراهن الجميع .. الأهلي بطلا لكل البطولات الموسم المقبل

راهن محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن تتويج النادي الأهلي بكافة البطولات الموسم المقبل.

الأهلي أنهى موسمه بلا بطولات فخسر لقب الدوري المصري لصالح الزمالك قبل أن يخسر لقب كأس مصر أمام الزمالك ويخرج من كأس الكونفدرالية أمام أورلاندو بايرتس.

وعن الموسم القادم قال محمود طاهر: "أراهن الجميع. الوضع سيختلف تماما الموسم المقبل".

وأضاف في تصريحات مع برنامج (هنا العاصمة) "الأهلي سيحقق كل البطولات الموسم المقبل. أراهن الجميع على ذلك".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الخميس في لقاء السوبر المصري بالإمارات.

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(11) محمود طاهر: هيثم عرابي؟ من يستقيل في الإعلام "مع ألف سلامة"

أكد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عدم تلقي مجلس إدارة الفريق أي استقالة من قبل هيثم عرابي المسؤول عن التعاقدات الخارجية بالفريق.

وتقدم هيثم عرابي باستقالة شفوية يوم السبت لمجلس الإدارة ولجنة الكرة.

وكان FilGoal.com قد كشف الأسباب وراء استقالة هيثم عرابي والسبب جوزيه بيسيرو. (طالع التفاصيل).

وقال محمود طاهر تعقيبا على استقالة هيثم عرابي: "مجلس الإدارة لم يتلق أي استقالة رسمية من هيثم عرابي".

وأضاف في تصريحات مع برنامج (هنا العاصمة) "من يستقيل في الإعلام وعلى الإنترنت مع ألف سلامة خارج الأهلي".

وعن دور هيثم عرابي في التعاقدات قال رئيس الأهلي: "هيثم كان يُكلف فقط بالتفاوض مع اللاعبين. ولكنه ليس هو من قام بضم التعاقدات الجديدة".

وكان هيثم عرابي قد انضم للجنة التعاقدات بالأهلي مطلع هذا العام ونجح في إبرام العديد من الصفقات القوية للأهلي أبرزها الثنائي جون أنطوي وماليك إيفونا بالإضافة لأحمد حجازي ورامي ربيعة وغيرهم.

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(12) رئيس الأهلي: الأولتراس غير موافقين على عودة جوزيه

قال محمود طاهر رئيس النادي الأهلي إنه يذيع سرا، مفصحا "الأولتراس غير موافقين على عودة مانويل جوزيه".

وجاء تصريح طاهر وهو يتحدث عن لماذا لم يتعاقد الأهلي مع المدرب البرتغالي الذي فاز مع الشياطين الحمر في السابق بما يزيد 20 لقبا.

وتحدث طاهر مفصحا عبر قناة CBC "سأذيع سرا. الأولتراس غير موافقين على عودة جوزيه للأهلي".

ثم استدرك "لكني لا أحب حتى استخدام الأولتراس كمجموعة بل هم من جماهير الأهلي".

وأقر طاهر رأي الناقد الرياضي حسن المستكاوي بأن وجود اسم جوزيه في لائحة المرشحين لتدريب الأهلي جعل أنصار ومحبين المدرب البرتغالي يهاجمون تعيين المدير الفني جوزيه بيسيرو.

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(13) طاهر يرد: لن أصالح رئيس الزمالك إلا لو اعتذر.. ولن أنزل لمستوى السباب معه

فتح محمود طاهر رئيس النادي الأهلي ملف التصالح المعروض عليه مع قائد القلعة البيضاء مرتضى منصور.

ورد طاهر عبر قناة CBC حين تم سؤاله عن عدم مصافحة علاء عبد الصادق حين كان رئيسا لقطاع الكرة في الأهلي على رئيس الزمالك مرتضى منصور.

وقال منفعلا: "تريدون أن نتحدث عن ملف رئيس الزمالك. حسنا فلنفعل ذلك".

وأفصح "ولماذا لم يتحدث أحد حين تمت إهانة رئيس الأهلي بالأم وأعضاء مجلس الإدارة ومجموعة من الموظفين بالأهل؟".

وتابع "سنتجه للقضاء. لكننا لن ننزل إلى هذا المستوى في التعامل مع أي كيان. لكن يظل السؤال: لماذا لم تتحدثون عما حدث؟".

وتابع "لماذا لا تتحدثون عن إهانة رئيس الزمالك لعلاء عبد الصادق. قال عنه إخوان، ويملك 300 مليون جنيه. لماذا؟".

وأضاف "تتعاملون كأن شيئا لم يكن من جانب الطرف الأخر!".

وأكمل "أن يهان الأهلي ولا يرد عليه. فهذا يحدث للحفاظ على قدر النادي".

واستدرك "ولو لم أكن رئيسا للأهلي، لعرفت جيدا كيف أخذ حقي".

ثم كشف طاهر عن أنه لفت نظر علاء عبد الصادق في تلك الواقعة، قبل أن يرحل الأخير.

وسأل فتحي سند الصحفي الشهير "هل مستعد لمصافحة مرتضى منصور في السوبر يوم الخميس المقبل؟".

فأجاب طاهر "ولماذا لا. لكني لن أصالحه إلا لو اعتذر".

وأتم "بدلة رئيس الاهلي تمنعني من النزول لمستوى تبادل السباب مع رئيس النادي".

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(14) طاهر يتحدث: عن دور لأبو تريكة وصعوبة مع شوبير.. ومكالمة لم تتم مع طه إسماعيل

يتمنى محمود طاهر رئيس النادي الأهلي أن يقبل محمد أبو تريكة أيقونة الشياطين الحمر لعب دور في القلعة الحمراء.

وتطرق طاهر لتشكيل لجنة كرة جديدة تقود اللأهلي، مفصحا "كل نجوم الفريق السابقين لديهم فرصة".

وتابع "أبو تريكة؟ طبعا أتمنى أن يقبل دورا جيدا في الأهلي".

وأضاف "شوبير؟ لا. هو إعلامي وهذا الدور فني بشكل واضح".

وأكمل "طه إسماعيل؟ تحدثت معه في الهاتف لكنه لم يرد. لكني سأكرر المحاولة لأني أريد الاستعانة بخبراته".

لكن في النهاية حين قال حسن المستكاوي الناقد الرياضي إن لجنة الكرة باتت فكرة قديمة، عقب طاهر "أحييك على هذه الرؤية".

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(15) طاهر: لا أملك السيطرة على قناة الأهلي .. وجاري التحقيق ضدها

أكد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إنه لا يملك نهائيا السيطرة على قناة الأهلي ولا على برامجها.

وأوضح طاهر في تصريحات مع برنامج (هنا العاصمة) إن صيغة التعاقد هي التي جعلت لا سيطرة لمجلس الأهلي على قناة النادي.

وأشار رئيس الأهلي لوجود تحقيق في الوقت الحالي بين الأهلي وبين قناة النادي.

وأضاف طاهر "في الوقت الحالي يتم إجراء تعديلات على العديد من صياغات العقود التي مليئة بالثغرات".