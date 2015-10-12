ميدو: فيريرا سبب عدم اقتناع جماهير الأهلي بجوزيه بيسيرو

يعتقد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي أن السيرة الذاتية المميزة للبرتغالي جوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك هي سبب رفض جماهير الأهلي التعاقد مع مواطنه جوزيه بيسيرو.

الأهلي قرر رسميا تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو كمدير فني جديد للفريق خلفا لفتحي مبروك على أن يتولى تدريب الفريق عقب لقاء السوبر ضد الزمالك الذي سيقوده عبد العزيز عبد الشافي زيزو.

وكتب ميدو عبر حسابه على "تويتر": "لا يوجد مدرب أجنبي جاء إلى مصر وهو يمتلك فرصة للعمل في دوري محترم في أوروبا حتى ولو في نادي درجة ثانية، هذه حقيقة لابد أن يعترف الجميع بها".

وتابع "استغلال فرصة سوء وضع مدرب في الوقت الراهن يعتبر ذكاء من أي ناد يستطيع إقناع مدرب صاحب تاريخ قوي بالمجيء للعمل في مصر".

وأكمل "وجهة نظري أن بيسيرو مدرب جيد جدا، ولكن السبب الرئيسي لعدم اقتناع جمهور الأهلي به هو قوة السيرة الذاتية لفيريرا والمقارنة بينهما".

وواصل متما "ولكني أذكركم بإن ليس من الطبيعي أن يعمل في مصر رجل بقوة السيرة الذاتية لفيريرا".