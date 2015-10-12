أول جراحة لعلاج الجنين فى رحم أمه من هشاشة العظام بالخلايا الجذعية

إنجاز طبى كبير أعلن عنه مؤخراً موقع "هيئة الإذاعة البريطانية BBC"، حيث أكد أنه سيتم إجراء أول عملية فى العالم لحقن الخلايا الجذعية داخل أجنة ما زالت بالرحم خلال شهر يناير القادم، وذلك لعلاجها من هشاشة وترقق العظام.

ويأمل العلماء أن تتحول الخلايا الجذعية لأنواع مختلفة من الأنسجة، تساهم فى علاج مرض العظام الزجاجى والذى لا يوجد علاج نهائى له حتى الآن، ويتسبب فى آلام شديدة للسيدات الحوامل، وتلجأ بعضهن لإنهاء الحمل.

ويعرف هذا المرض باسم العظم الزجاجى أو داء العظم الهش "osteogenesis imperfecta"، وهو يصيب طفلاً واحداً كل 25 ألف حالة ولادة، ويحدث المرض بسبب حدوث خلل فى الحمض النووى DNA الخاص بالطفل، حيث تفتقد العظام إلى الكولاجين الذى يقويها ويساهم فى هيكلتها أو تحتوى على كولاجين جودته رديئة، بينما ستساهم الخلايا الجذعية فى علاج هذه المشكلة، وستجعل أجسام الأطفال قادرة على إنتاج الكولاجين.

وسيشرف على هذه العملية فريق من الأطباء بمعهد كارولينسكا السويدى، بمعاونة باحثى مستشفى جريت أورموند ستريت البريطانية، وحصل الباحثون على الخلايا الجذعية من بعض حالات الحمل التى تم إجهاضها، وكما سيتم حقنهم بها مرة أخرى بعد الولادة.

ونشرت هذه النتائج أيضاً اليوم، الاثنين، على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية .

>