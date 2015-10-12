أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الرئيس التونسي يلتقي رئيسي سوق المال وإتحاد الصناعة والتجارة

Google+ Print
الرئيس التونسي يلتقي رئيسي سوق المال وإتحاد الصناعة والتجارة الرئيس التونسي يلتقي رئيسي سوق المال وإتحاد الصناعة والتجارة

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي

التقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي،  اليوم /الأثنين/ رئيس هيئة سوق المال صالح السايل لبحث دور الهيئة وتطويرها خلال المرحلة القادمة لتساهم بشكل أكبر في تمويل الإستثمار وتنشيط الإقتصاد.

وخلال اللقاء، سلم رئيس هيئة سوق المال الرئيس التونسي تقرير نتائج الهيئة لعام 2014 التي شهد نشاطها تطورا ملحوظا بنسبة 25 %، موضحا أن سوق المال شهد تنوعا في الشركات المدرجة خلال عام 2014 من حيث التمويل والاستثمار وسعي السوق المال للتطوير في مجالي التنمية والإستثمار.

ومن ناحية أخري، استقبل السبسي اليوم رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي للتهنئة بالفوز الرباعي الراعي للحوار بجائزة نوبل للسلام والتأكيد علي أهمية توحد جميع أطياف الشعب من أجزاب سياسية ومجتمع مدني لمواجهة التهديدات الإرهابية التي تهدد أمن البلاد.

ومن جانبها، قالت بوشماوي أن الجائزة تشمل كل الأطراف وكل التونسيين الذين آمنوا بالحوار وهي تكريم لشهداء تونس من المناضلين والمؤسستين العسكرية والأمنية، مشيرة إلي ضرورة الإنفتاح على منطق الحوار والتوافق من أجل رسم صورة طيبة لتونس وتكاتف القوى الوطنية لمواجهة المصاعب التي تواجهها البلاد.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا