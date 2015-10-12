الرئيس التونسي يلتقي رئيسي سوق المال وإتحاد الصناعة والتجارة

التقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم /الأثنين/ رئيس هيئة سوق المال صالح السايل لبحث دور الهيئة وتطويرها خلال المرحلة القادمة لتساهم بشكل أكبر في تمويل الإستثمار وتنشيط الإقتصاد.

وخلال اللقاء، سلم رئيس هيئة سوق المال الرئيس التونسي تقرير نتائج الهيئة لعام 2014 التي شهد نشاطها تطورا ملحوظا بنسبة 25 %، موضحا أن سوق المال شهد تنوعا في الشركات المدرجة خلال عام 2014 من حيث التمويل والاستثمار وسعي السوق المال للتطوير في مجالي التنمية والإستثمار.

ومن ناحية أخري، استقبل السبسي اليوم رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي للتهنئة بالفوز الرباعي الراعي للحوار بجائزة نوبل للسلام والتأكيد علي أهمية توحد جميع أطياف الشعب من أجزاب سياسية ومجتمع مدني لمواجهة التهديدات الإرهابية التي تهدد أمن البلاد.

ومن جانبها، قالت بوشماوي أن الجائزة تشمل كل الأطراف وكل التونسيين الذين آمنوا بالحوار وهي تكريم لشهداء تونس من المناضلين والمؤسستين العسكرية والأمنية، مشيرة إلي ضرورة الإنفتاح على منطق الحوار والتوافق من أجل رسم صورة طيبة لتونس وتكاتف القوى الوطنية لمواجهة المصاعب التي تواجهها البلاد.

أ ش أ