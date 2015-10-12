افتتاح مطعم "الروبوت"

يبدو أن التكنولوجيا بدأت تغزو قطاع الخدمات، حيث يتمّ الاستغناء عن اليد العاملة البشرية، وتستبدل "الروبوتات" بها.

ان مطعم "ايتسا" الواقع في "سان فرانسيسكو" يتفق مع هذه الظاهرة، إذ لم يعد رواده يتعاملون مع النوادل، أو يطلبون وجباتهم من أمين صندوق ظاهري، بل يحرص هذا المطعم على اختصار الوقت من خلال نظام استلام طعام فريد، يضم مجموعة من الأبواب الزجاجية المعروفة باسم "كيوبيز". عندما تجهز الوجبة، يظهر الباب رسومات شخصية إيعازاً بتقديم الغداء.

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يذكر مالكو المطعم أنهم يقدمون خدمة "صحية مغذية" وأطباقاً لذيذة مقابل 6.95 دولارات مع الكينوا كأساس لكل طبق، ومشروبات معدّة بخيارات عديمة أو قليلة السكر، ما يناسب العاملين من سكان المدن الذين لا يملكون الوقت الكافي للانتظار في خط طويل، أو قضاء ساعات في أثناء تناول وجبات الطعام!

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