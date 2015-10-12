ضبط 96 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بمحافظتى مطروح والسويس

ضبط 95 هاربا من أحكام قضائية و21 مسجل خطر بالسويس

تمكنت مديريتى أمن مطروح والسويس، من ضبط 96 من المحكوم عليهم فى قضايا جنائية.>ففى السويس تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس خلال حملة أمنية موسعة استمرت 3 أيام من ضبط 95 من الهاربين من أحكام قضائية.

كان أصدر اللواء جمال موسى عبد البارى مدير أمن السويس تعليمات لإدارة البحث الجنائى برئاسة العميد محمد والى ورئيس المباحث محمد شرباش بشن حملات موسعة لضبط الخارجين على القانون ، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 12 من الخارجين عن القانون ومشتبه فيهم ، كما تم ضبط 21 مسجل خطر و23 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية أثناء تمشيط عدد من الأحياء.

تم التحفظ على المتهمين وجارى تحرير محاضر بالوقائع وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.

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ضبط متهمين بحوزتهما بندقية خرطوش و9 طلقات بمطروح

>تمكن النقيب باسم فتحى جاد رئيس مباحث قسم شرطة النجيلة والقوة المرافقة، أثناء المرور الأمنى بمنطقة جرجوب غرب مدينة النجيلة، من ضبط متهمين بحوزتهما بندقية خرطوش و 9 طلقات، بغرض الصيد، و هروب متهمين آخرين عند مشاهدة القوات من بعيد.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطارا اليوم الاثنين، بضبط فايز س . ع ( 18 سنة ) عاطل، مقيم النجيلة وفوزى ح . ع ( 32 سنة ) عاطل، مقيم ذات العنوان وبحوزتهما بندقية خرطوش عيار 12 إيطالية الصنع و 9 طلقات ذات العيار، وأثناء ضبط القوات ضبط المتهمين تمكن سعد ع . خ ( 55 سنة ) عامل، مقيم ذات العنوان و حفيظ ع . خ ( 57 سنة ) عامل مقيم ذات العنوان، من الهرب .

بمواجهة المتهمين المقبوض عليهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للسلاح المضبوط بقصد الصيد.

كلفت إدارة البحث الجنائى، بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها، تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات النجيلة وجارِ العرض على النيابة العامة.