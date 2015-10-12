إصابة سائق "توك توك" بطلق نارى فى مشاجرة بالعمرانية

سيطر رجال مباحث العمرانية على مشاجرة بين موظف وسائق توك توك بسبب الخلاف على أولوية المرور، وأسفرت عن إصابة الثانى بطلق نارى.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغا بنشوب المشاجرة فانتقلت قوة من قسم شرطة العمرانية وضبطت طرفيها "محمود .ع" 30 سنة منفذ إنتاج بقناة تليفزيونية، و"عرفة .ا" سائق "توك توك" مصاب بطلق خرطوش فى القدمين .

وأكدت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب الخلاف أولوية المرور، حيث أتلف الثانى سيارة الأول وتعدى عليه بالضرب ما دفعه لإطلاق عيار فى الهواء أسفر عن إصابته.. تحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة .

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