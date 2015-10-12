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ضبط 166 تذكرة هيروين بحوزة 3 أشخاص فى الجيزة

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ضبط 166 تذكرة هيروين بحوزة 3 أشخاص فى الجيزة ضبط 166 تذكرة هيروين بحوزة 3 أشخاص فى الجيزة
تمكنت مباحث قسم شرطة بولاق من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 166 تذكرة هيروين بقصد الاتجار بالجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم للنيابة لتولى التحقيق.

كانت قوة أمنية من قسم شرطة الجيزة قد تمكنت من ضبط كل من "أحمد .ع" 19 سنة عاطل وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 مم و130 تذكرة هيروين وزنت 100 جرام، و"وائل. س" 35 سنة عاطل مقيم بالهرم وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 ملى و33 تذكرة هيروين وزنت 10 جرامات، و"أحمد. ى" سائق داخل "توك توك" قيادة الثالث.

واعترف المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، واستخدام "التوك توك" لترويج المواد المخدرة، تحرر محضر بالواقعة وإحالتهم للنيابة لتولى التحقيق.
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