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إخلاء سبيل 7 أشخاص تم ضبطهم بتهمة التنقيب عن الآثار في الخانكة

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إخلاء سبيل 7 أشخاص تم ضبطهم بتهمة التنقيب عن الآثار في الخانكة إخلاء سبيل 7 أشخاص تم ضبطهم بتهمة التنقيب عن الآثار في الخانكة
أمر المستشار جمال حتة، رئيس نيابة الخانكة، بإخلاء سبيل 7 أشخاص بعد ضبطهم يقومون بالحفر والتنقيب عن آثار داخل مخزن مصنع بالخانكة.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم حمادة عبد العزيز، رئيس مباحث مركز الخانكة، بالواقعة.

بالانتقال والفحص تم ضبط كل من "عثمان.ا.م" 49 سنة نجار مسلح و"علاء.م.م" 37 سنة صاحب شركة استيراد وتصدير و"بسام.ع.م" 37 سنة، عامل و"طاهر.ر.ع" 33 سنة عامل و"أشرف.ع.م" 35 سنة عامل و"فتحى.م.ع" 21 سنة عامل و"السيد.ح.ع" 35 سنة عامل وتم ضبط المعدات المستخدمة فى الحفر وهى عبارة عن "فأس – أزميل – خرطوم مياه - كوريك – سلم خشب – بكرة رفع – 3 مواتير شفط مياه" وذلك حال قيامهم بالحفر والتنقيب داخل المخزن ملك الأول وتبين وجود حفرة بالمخزن عمقها حوالى 10 أمتار.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 10441 إدارى مركز الخانكة لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة أكد المتهمون أنهم كانوا يقومون بعمل بئر مياه، وأنكروا الاتهامات الموجهة لهم فأصدرت النيابة قرارها السابق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال بنها.

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مصر 365