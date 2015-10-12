التموين تضبط 280 لتر بنزين مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالجيزة

تمكنت شرطة التموين بالجيزة من 280 لتر بنزين 80 مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، كما تمكنت من ضبط قضية عدم وجود ميزان صالح وضبط قضيتى إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات .

ومن جانب آخر تمكنت شرطة المرافق من ضبط 398 إعلان بدون ترخيص بالعجوزة، وتنفيذ 246 قرار إزالة لإعلانات بدون ترخيص بالدقى، وضبط 71 ثلاجة عرض بالهرم، وتنفيذ عدد 4 قرارات غلق .

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