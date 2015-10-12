رفع جلسة محاكمة متهمى "أحداث بولاق أبو العلا" لإصدار القرار

رفعت محكمة جنايات القاهرة منذ قليل جلسة محاكمة 104 متهمين، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية لإصدار القرار.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم- برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى - إلى بعض شاهدى الإثبات، وكلفت النيابة بسرعة ضبط وإحضار باقى الشهود لسرعة إنهاء القضية فيما طلب الدفاع بعض الطلبات الجوهرية.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.