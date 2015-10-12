قاضى"أحداث بولاق أبو العلا" لمحام: بدون قضاء لا توجد أمة وننشد الحق

>قال المستشار محمد شرين فهمى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، عقب اعتذار أحد أعضاء هيئة الدفاع عن متهمى "أحداث بولاق أبو العلا "على طلبه التحدث: "بدون قضاء ليس هناك أمة، ولابد أن نتعاون سويا فى الحفاظ على هيبة القضاء لأنه الحصن الأخير ونحن لا ننشد إلا الحق".

جاء ذلك خلال محاكمة 104 متهمين بقضية أحداث شغب بولاق أبو العلا، الذين وجهت لهم النيابة اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.