أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

قاضى"أحداث بولاق أبو العلا" لمحام: بدون قضاء لا توجد أمة وننشد الحق

Google+ Print
قاضى"أحداث بولاق أبو العلا" لمحام: بدون قضاء لا توجد أمة وننشد الحق قاضى"أحداث بولاق أبو العلا" لمحام: بدون قضاء لا توجد أمة وننشد الحق

>قال المستشار محمد شرين فهمى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، عقب اعتذار أحد أعضاء هيئة الدفاع عن متهمى "أحداث بولاق أبو العلا "على طلبه التحدث: "بدون قضاء ليس هناك أمة، ولابد أن نتعاون سويا فى الحفاظ على هيبة القضاء لأنه الحصن الأخير ونحن لا ننشد إلا الحق".

جاء ذلك خلال محاكمة 104 متهمين بقضية أحداث شغب بولاق أبو العلا، الذين وجهت لهم النيابة اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365