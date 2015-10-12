فهمى بهجت: وزارة الداخلية أرجأت التحقيق معى لأجل غير مسمى

صرح الرائد فهمى بهجت، أن وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، وجه بإرجاء التحقيق معه بعد أن تم إبلاغه من جانب وزارة الداخلية أنه تمت إحالته إلى إدارة التفتيش بالوزارة بسبب المداخلة الهاتفية التى أجراها مع الإعلامى وائل الابراشى، بشأن السب الذى وجهه المنتج أحمد السبكى للإعلامى بسبب فيديو لطفلة ترقص بسنجة خلال حفل شعبى بمنطقة الدويقة وتقليدها لافلام الذى ينتجها السبكى.

وأضاف بهجت، فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن اللواء محمد جنيدى مساعد وزير الداخلية للأندية والفنادق طلب منه التوجه للقاء مفتش الداخليه مساء أمس الأحد بسبب صدور قرار من الوزير بإحالته للتفتيش بسبب المداخلة الهاتفية، وعندما توجه للقاء المفتش فوجئ به يبلغه أن الوزير وجه بإرجاء التحقيق معه لاجل غير مسمى، وقرر سماع أقواله فى التظلمات التى كان قد قدمها ضد عدد من الضباط الذين حرروا ضده محضر اتهم فيه بقضية آداب.

وذكر بهجت أنه أدلى بأقواله فى تظلم واحد فقط، وانصرف من إدارة التفتيش دون التحقيق معه بشأن مداخلته فى برنامج العاشرة مساء.

وقال بهجت أنه استنكر قرار التحقيق معه لأن المداخلة الهاتفية التى أجراها كانت بشان أمر مجتمعى عام، ولا يتعلق بالشئون الأمنية أو سياسة وزارة الداخلية.

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