النيابة تصرح بدفن جثة فتاة العياط وتحبس والدها وشقيقها 4 أيام

>صرحت نيابة العياط، اليوم، بدفن جثة الفتاة "ن.ع" 17 سنة، بعد تشريحها، وأمرت بحبس والدها وشقيقها لاتهامهما بقتلها بعد زواجها دون علمهما وموافقتهما.

وكشفت تحقيقات النيابة - برئاسة مديرها المستشار أحمد خالد أبو العلا - أن الفتاة دخلت فى علاقة عاطفية مع شاب، وأراد والدها أن يزوجها شخصا آخر، وعندما رفضت تعدى عليها بالضرب وحبسها فاتفقت مع حبيبها على الزواج ووضع والدها أمام الأمر الواقع، وانتهزت أقرب الفرص وعقدا قرانهما.

وأضافت "التحقيقات": فور علم والدها اشتاط غضباً وقرر قتلها لغسل عاره -على حد قوله فى التحقيقات- توجه لها بصبحة ابنه، وتعديا عليها بالضرب والخنق حتى الموت، وبنقلها إلى المستشفى العام بالعياط أثار شكل الجثة شكوك الأطباء وأبلغوا السلطات المختصة التى اتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغاً بموت "ن.ع" ووجود شبهة جنائية فى الوفاة، وبالفحص تبين أنها تعرضت لخنق، وبإجراء التحريات تبين أن والده وشقيقها تخلصا منها لزواجها دون رغبتهما فتمكن رجال المباحث من ضبطهما.