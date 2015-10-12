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البورصة المصرية تربح 3.7 مليارجنيه في ختام تعاملات اليوم

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البورصة المصرية تربح 3.7 مليارجنيه في ختام تعاملات اليوم البورصة المصرية تربح 3.7 مليارجنيه في ختام تعاملات اليوم

صورة أرشيفية

واصلت البورصة المصرية، ارتفاعاتها لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية على الأسهم الكبرى والقيادية خاصة القطاع العقاري .

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7ر3 مليار جنيه ليبلغ مستوى 8ر457 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 5ر1 مليار جنيه.

وقفز مؤشر البورصة المصرية الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 36ر1 فى المائة ليبلغ مستوى 65ر7650 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنحو 01ر0 فى المائة ليبلغ مستوى 03ر401 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا والذى أضاف نحو 48ر0 فى المائة الى قيمته ليبلغ مستوى 25ر860 نقطة.

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