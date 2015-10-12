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القوات المسلحة تهنئ القائد الأعلى بحلول العام الهجرى الجديد

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القوات المسلحة تهنئ القائد الأعلى بحلول العام الهجرى الجديد القوات المسلحة تهنئ القائد الأعلى بحلول العام الهجرى الجديد

القوات المسلحة

بعث الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1437هـ .

وفيما يلى نص البرقية: الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بحلول العام الهجرى الجديد داعيا الله سبحانه أن يكون عام خيرا ونماء وتنمية وبناء على الوطن المفدى فى ظل قيادتكم لمسيرة الوطن نحو المستقبل الآمن المستقر .

إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة العطرة للهجرة النبوية المشرفة يؤكدون اقتداءهم بصاحبها نبى الأمة محمد صلوات الله عليه وسلامه فى الصدق والإخلاص والتفانى فيما يحملونه من مهام ومسئوليات وطنية حماية لمصر وشعبها وصونا لتاريخها وأمجادها وإعلاء لعزتها وكرامتها لتظل بين الأمم وطنا يشع بنور الإيمان والعمل والسلام والتقدم .

حفظكم الله وأعز وشعبها وقواتها المسلحة.

وكل عام وسيادتكم بخير ،،، كما بعث الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وقد أصدر الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيها لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة وأبطال القوات المسلحة البواسل بسيناء و المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بحلول العام الهجرى الجديد.

كما أصدر الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها لتهنئة رجال القوات المسلحة بنفس المناسبة.

أ ش أ

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