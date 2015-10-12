الخارجية: ارتفاع حالات الوفاة بحادث تدافع منى إلى 181 حالة و53 مفقودا

تواصلت جهـود القنصـلية العامة فى جدة لمتابعة آخر تطورات حادث التدافع فى منى، من خلال فرق عملها بجدة ومكة المكرمة على مدار الساعة. كما عقدت القنصلية العامة اجتماعاً مساء أمس 11 الجارى، بمكة المكرمة ضم رئيس الجهاز التنفيذي للحج ورؤساء بعثات الحج النوعية والبعثة الطبية وفريق عمل القنصـلية العامة لحصر ومضاهاة البيانات الخاصة بالمتوفين والمفقودين والمصـابين من الحجاج المصريين والواردة من عدة مصادر.

وأعلن السفير عادل الألفى، القنصل العام فى جدة، أن عدد حالات الوفاة حتى الآن جراء الحادث قد ارتفع إلى (181) حالة، بينما انخفض عدد المفقودين إلى (53) حالة، وظل عدد المصابين كما هو (10) حالات. وقد أوضح القنصل العام أن هناك عدد (6) من الحجاج كانوا ضمن قوائم المفقودين، تبين أنهم أحياء وأنهم عادوا بالفعل إلى أرض الوطن.

هـذا، وستوالى القنصلية العامة حصر أعداد الوفيات والمفقودين والمصابين بالتنسيق مع الجـهاز التنفيذى للحج، وكافة البعثات النوعية للحج وتقديم كافة أنواع الدعم والرعاية الممكنة إلى ذوى الضحايا والمصابين.

- الخارجية: 177 حالة وفاة بحادث تدافع منى و64 مفقودا و10 مصابين حتى الآن