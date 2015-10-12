البنك المركزى: ارتفاع ديون مصر الخارجية لـ 48.1مليار دولار بنهاية يونيو

كشف البنك المركزى المصرى أن رصيد الدين الخارجى قد ارتفع بنهاية السنة المالية 2014-2015 بمقدار مليارى دولار ليصل إلى 48.1 مليار دولار.

وارجع المركزى فى بيان له صدر اليوم الاثنين هذا الارتفاع فى ديون مصر الخارجية إلى زيادة صافى المستخدم من القروض والتسهيلات بما يعادل 4.5مليار دولار مع تراجع اسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكى ما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 2.5 مليار دولار ليحقق الدين الخارجى صافى ارتفاع بلغ مليارى دولار.

وأوضح أن اعباء خدمة الدين الخارجى متوسطة وطويلة الاجل بلغت 6ر5 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى وبلغت الاقساط المسددة 4.9 مليار دولار والفوائد المدفوعة 700 مليون دولار.

ونوه بانخفاض نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الاجمالى لتبلغ 15 فى المائة بنهاية يونيو الماضى مقابل 4ر16 فى المائة بنهاية السنة المالية السابقة 2013-2014.

وذكر المركزى أن اجمالى رصيد الدين العام المحلى بلغ نحو 016ر2 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى منها 3ر88 فى المائة مستحقة على الحكومة و3ر0 فى المائة على الهيئات الاقتصادية العامة و4ر11 فى المائة على بنك الاستثمار القومى.

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