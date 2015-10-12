بالفيديو و الصور .. ختام الندوات التثقيفية عن برلمان 2015 بجامعة سوهاج

اختتمت جامعة سوهاج سلسلة الندوات التثقيفية السياسية تحت عنوان ” برلمان مصر 2015 “، والتي نظمتها الجامعة خلال الفترة من 10: 12 أكتوبر الحالي.

> صرح بذلك د. نبيل نور الدين رئيس الجامعة، وقال ان هذه الندوات تأتي لتوعية شباب الجامعات بدورهم في اختيار نواب البرلمان الجديد، وتوضيح المسئولية التي تقع على عاتقهم في المشاركة الايجابية في البرلمان .

وأضاف د. صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان الادارة العامة لرعاية الشباب نظمت 3 ندوات تحت شعار” تعرف .. شارك .. لتصنع مستقبلك”، أقيمت الأولى يوم السبت 10 أكتوبر بالمدينة الجامعية للطالبات، والثانية أقيمت يوم الأحد الماضي بالمدينة الجامعية للطلاب مبنى العارف .

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