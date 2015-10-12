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سفينة البضائع «أتلانتيك» تغادر ميناء سفاجا بـ40 ألف طن فوسفات مصدر إلى إندونيسيا

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سفينة البضائع «أتلانتيك» تغادر ميناء سفاجا بـ40 ألف طن فوسفات مصدر إلى إندونيسيا سفينة البضائع «أتلانتيك» تغادر ميناء سفاجا بـ40 ألف طن فوسفات مصدر إلى إندونيسيا

ميناء سفاجا

غادرت ميناء سفاجا البحري،  اليوم الاثنين سفينة البضائع “أتلانتيك” وعلى متنها شحنة من الفوسفات تصل حمولتها إلى 40 ألفا و800 طن لتصديرها إلى إندونيسيا.

صرح بذلك المتحدث الإعلامي بهيئة موانئ البحر الأحمر عبد الرحيم مصطفى، قائلا إن الميناء شهد اليوم وصول سفينة البضائع البحرية قادمة من ضبا السعودى وعلى متنها 26 شاحنة بضائع متنوعة، بجانب وصول 60 شاحنة بضائع متنوعة من ضبا على متن عبارة البضائع “نما اكسبريس”، و120 شاحنة قادمة على عبارة البضائع بوسيدون إكسبريس.

وأكد أن حركة تداول البضائع والحاويات على الخط الملاحي بين سفاجا وضبا السعودي تسير بشكل طبيعى ومنتظم.

أ ش أ

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