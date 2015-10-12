السعودية تبلغ موسكو أن تدخلها فى سوريا ستكون له عواقب وخيمة

قال مصدر سعودي إن مسئولين سعوديين أبلغوا نظراءهم الروس أمس الأحد أن التدخل العسكري الروسي في سوريا ستكون له عواقب وخيمة وسيؤدي إلى تصعيد الحرب هناك وسيستحث متطرفين من أنحاء العالم على المشاركة فيها.

وأضاف أن السعودية ستواصل تعزيز ودعم المعارضة المعتدلة في سوريا مشيرا لمواقف عبر عنها وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية عادل الجبير خلال اجتماعات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف.

وحث السعوديون روسيا على المساعدة في محاربة الإرهاب في سوريا بالانضمام إلى التحالف الذي يحارب تنظيم الدولة الإسلامية ويضم أكثر من 20 دولة وقالوا إن الرئيس السوري بشار الأسد يجب أن يرحل في إطار أي عملية سلام.

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