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عضو المجلس الاستشارى لـ"فتح": زيارة الرئيس الهندى رسالة تأييد للفلسطينيين

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عضو المجلس الاستشارى لـ"فتح": زيارة الرئيس الهندى رسالة تأييد للفلسطينيين عضو المجلس الاستشارى لـ"فتح": زيارة الرئيس الهندى رسالة تأييد للفلسطينيين
قال السفير محمد حورانى عضو المجلس الاستشارى لحركة فتح، إن زيارة الرئيس الهندى لفلسطين واستقبال الرئيس الفلسطينى له، تأتى فى ظروف دقيقة يمر بها الشعب الفلسطينى، لافتا إلى أنه سيتم عقد مجموعة من الاتفاقيات فى عدد من المجالات منها التعليم والتعاون فى مجال التعليم.

وأضاف السفير محمد حورانى، أن عقد مجموعة من الاتفاقيات مع الجانب الهندى رسالة سياسية، لوقوف الهند بجانب الفلسطينيين، لافتا إلى أن الموقف الأمريكى تخلى عن دوره فى مقابل مجاملة إسرائيل على حساب الفلسطينيين، قائلا: "الاتحاد الأوروبى يلعب دورا هاما فى القضية الفلسطينية".

وأشار السفير محمد حورانى عضو المجلس الاستشارى لحركة فتح، إلى أن هناك علاقات دولية مع عدد من الدول منها الصين وروسيا، لافتا إلى أنه لا يمكن اختزال السلطة الفلسطينية فى التنسيق الأمنى مع قوات الاحتلال فهى لها مهام أخرى.

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