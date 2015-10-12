في_القمة - الأهلي يستغنى عن ركلات الترجيح في المران الأخير قبل السفر

رفض عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني للأهلي تخصيص فقرة للاعبيه للتدرب على تنفيذ ركلات الترجيح، في المران الأخير قبل السفر إلى الإمارات استعدادا لمواجهة الزمالك في مباراة السوبر.

وتقام المباراة على ملعب استاد هزاع بن زايد في أبو ظبي يوم الخميس.

وتدرب لاعبو الأهلي على تنفيذ ركلات الترجيح في مران يومي السبت والأحد، وهو ما جعل دفع زيزو لعدم تخصيص فقرة لركلات الترجيح في مران اليوم قبل السفر إلى الإمارات.

و يخوض الأهلي أول مران له في الإمارات غدا الثلاثاء استعدادا للسوبر.

كما أعلن زيزو الحظر الإعلامي على لاعبي الفريق حتى مباراة السوبر، وطلب من اللاعبين عدم التحدث في وسائل الإعلام والتركيز في المباراة.