في_القمة - زيزو لطاهر: متفائلون بقدرة الأهلي على الفوز بالسوبر

أكد عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني للأهلي في اتصال هاتفي بمحمود طاهر رئيس النادي الأهلي، على تفاؤله بقدرة فريقه على التتويج بالسوبر على حساب الزمالك.

وتقام المباراة على ملعب استاد هزاع بن زايد في أبو ظبي يوم الخميس.

وحرص طاهر على الاتصال بزيزو قبل سفر الفريق إلى الإمارات، من أجل الاطمئنان على اللاعبين وأخر الترتيبات قبل سفر البعثة مساء اليوم الإثنين.

وأكد زيزو لرئيس النادي على تفاؤله بالفوز باللقب بسبب الروح التي يخوض بها اللاعبون التدريبات استعداداً للسوبر، مشيرا إلى ثقته الكبيرة في قدرة الفريق على الفوز باللقب.

يذكر أن محمود طاهر هو رئيس بعثة الأهلي في الإمارات ومن المنتظر أن يلحق بالبعثة يوم الأربعاء القادم.