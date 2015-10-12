أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

طوارئ بمستشفى دمنهور لاستقبال مصابى حادث انقلاب ميكروباص بالبحيرة

Google+ Print
طوارئ بمستشفى دمنهور لاستقبال مصابى حادث انقلاب ميكروباص بالبحيرة طوارئ بمستشفى دمنهور لاستقبال مصابى حادث انقلاب ميكروباص بالبحيرة
أعلن الدكتور عبد الحكيم عبده، نائب مدير مستشفى دمنهور العام، رفع حالة الطوارئ بالمستشفى لاستقبال المصابين فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الزاعى القاهرة- الإسكندرية أمام قرية الطنيخى دائرة مركز دمنهور.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من اللواء عزيز إدوارد، نائب مدير الأمن، بالحادث وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث انفجر الإطار الخلفى للسيارة مما أدى إلى انقلاب السيارة بترعة صغيرة ملاصقة للطريق.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من: "صلاح واصف راتب عبد الحميد"، رائد قوات مسلحة بالمعاش، ونجلاء عبد الحميد فياض، كما أصيب 11 آخرين من مستقلى السيارة بجروح وكسور متفرقة بالجسم وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى دمنهور العام والمصابين لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم وجار تحرير محضر بالواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365