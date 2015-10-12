طوارئ بمستشفى دمنهور لاستقبال مصابى حادث انقلاب ميكروباص بالبحيرة

أعلن الدكتور عبد الحكيم عبده، نائب مدير مستشفى دمنهور العام، رفع حالة الطوارئ بالمستشفى لاستقبال المصابين فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الزاعى القاهرة- الإسكندرية أمام قرية الطنيخى دائرة مركز دمنهور.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من اللواء عزيز إدوارد، نائب مدير الأمن، بالحادث وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث انفجر الإطار الخلفى للسيارة مما أدى إلى انقلاب السيارة بترعة صغيرة ملاصقة للطريق.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من: "صلاح واصف راتب عبد الحميد"، رائد قوات مسلحة بالمعاش، ونجلاء عبد الحميد فياض، كما أصيب 11 آخرين من مستقلى السيارة بجروح وكسور متفرقة بالجسم وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى دمنهور العام والمصابين لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم وجار تحرير محضر بالواقعة.