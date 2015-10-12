شاهد بأحداث بولاق أبو العلا: أشخاص كان بحوزتهم حقائب مدرسية فيها ذخائر

تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى، سماع الشهود بمحاكمة 104 متهمين، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية.

وقال الشاهد "محمد عادل"، 25 سنة، بعد حلفه اليمين القانونية، إنه لا يعرف أحدًا من المتهمين وليس له صلة بهم، وأن هناك مجموعات كانت تتظاهر رافعين المصاحف، ويرددون هتافات "سلمية سلمية"،

واستطرد: "مرت الصفوف الأمامية أمامنا، وبعدها سمعنا صوت إطلاق نيران، وبعدها كان هناك ضرب رصاص من المسيرة، وبادلتهم بإلقاء الحجارة، وأصبت بطلق خرطوش وقتها بقدمى اليمنى، وتم عرضى على الطب الشرعى".

وتابع الشاهد: "عندما سقطت على الأرض قام صديقى (إسلام) فأصيب برصاصة بيده اليسرى، حتى جاءت قوة شرطية من قسم بولاق برئاسة هشام عتمان ضابط بالقسم، وتم القبض على كثير منهم، وكنا بالفعل قد ضبطنا عددا منهم وقمنا بتسليمهم إلى القوة الأمنية.

وأضاف الشاهد أن هناك عددًا من متقدمى المسيرة كانوا يحملون أسلحة نارية، وفرد خرطوش، ومفرقعات عبارة عن شىء معدنى يتم تفجيره برميه، وهناك أشخاص كان بحوزتهم شنط مدرسية مليئة بالذخيرة، ولم أستطيع معرفة من قام باطلاق النار تجاهى، ولكنه كان من فرد خرطوش.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.