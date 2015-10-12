ضبط 3 مسجلين بحوزتهم سلاحان و30 طلقة ومخدرات بأسوان

تمكنت مباحث مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، برئاسة الرائد محمود حامد، من ضبط 3 عاطلين سبق اتهامهم فى عدد من القضايا، وبحوزتهم بندقيتان آليتان، و30 طلقة، وكمية من مخدر البانجو والأفيون.

وتلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من العميد خالد إبراهيم، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتمكن مباحث مركز شرطة كوم أمبو، تحت إشراف العميد محمود عوض، رئيس المباحث الجنائية، من ضبط "عبد الهادى.س.ح"، وشهرته "أبو سميحة"، 58 سنة، عاطل، ومقيم عزبة حجاجى، وسبق اتهامه فى عدد 3 قضايا آخرها 3183 لسنة 2010 جنح كوم أمبو "ضرب".

كما تم ضبط ابنه "محمد" وشهرته "سوسة" 30 سنة، عاطل، ومقيم عزبة حجاجى، والسابق ضبطه فى 7 قضايا آخرها القضية رقم "6776" لسنة 2015 "سرقة".

وعثر بحوزتهما على بندقية آلية و5 طلقات و180 قرص ترامادول، ومبلغ 3068 جنيها، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 455 إدارى كوم أمبو لسنة 2015 وجار العرض على النيابة.

كما تمكنت مباحث مركز كوم أمبو، من ضبط "محمد.ن.ا" وشهرته "حماده" 42 سنة، عاطل، ومقيم عزبة حجاجى، والسابق ضبطه فى 7 قضايا اخرهم القضية رقم 5682 ادارى كوم امبو لسنة 2014 "مخدرات".

وعثر بحوزته على بندقية الية و25 طلقة، و45 لفافة صغيرة الحجم من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام، و16 تذكرة أفيون، وزنت 50 جرام، و2 هاتف محمول، ومبلغ 9880 جنيها، وتحرر المحضر رقم 4488 إدارى كوم أمبو لسنة 2015، وجار العرض على النيابة.