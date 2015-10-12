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ضبط طربة حشيش وأقراص مخدرة بحوزة شخصين فى الوادى الجديد

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ضبط طربة حشيش وأقراص مخدرة بحوزة شخصين فى الوادى الجديد ضبط طربة حشيش وأقراص مخدرة بحوزة شخصين فى الوادى الجديد
تمكنت قوة من مباحث مديرية الوادى الجديد ومباحث قسم شرطة الداخلة، من ضبط طربة حشيش بحوزة عامل، وكمية من الأقرص المخدرة بحوزة موظف، وتم تحريز المضبوطات وتحرر بها المحضران رقم 1504 و1505 إدارى مركز شرطة الداخلة لسنة 2015 م وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا يفيد بضبط عامل بحوزته طربة حشيش وموظف بحوزته عدد من الأقراص المخدرة أثناء تنفيذ حملة أمنية مكثفة بمدينة موط، واعترف الأول بحيازته الحشيش بقصد الاتجار، والثانى بحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطى، وتم تحريز المضبوطات وتحرر بها محضران وتمت إحالتهما إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365